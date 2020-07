Professores do Centro FAG são autores de livro sobre carne suína

As professoras do colegiado de Nutrição, Daniela Miotto e Sabrine Zambiazi; e o professor do colegiado de Medicina Veterinária, Edmilson Santos Freire, escreveram juntos o capítulo “Qualidade Nutricional da Carne Suína” que integra o livro “Estratégias Nutricionais para a Melhoria da Carne Suína”, com edição técnica de Terezinha Bertol, pesquisadora da Embrapa, instituição responsável por publicar a obra.

O intuito da obra é dar suporte para pesquisas sobre a carne suína, além de ajudar na evolução do setor de nutrição. “Do ponto de vista nutricional a carne suína é incrível. É importante fonte proteica da nossa dieta. Se um indivíduo adulto consumir 100 gramas de carne suína supre 50% das suas necessidades de proteína diária”, enfatiza Daniela.

No capítulo sobre a qualidade nutricional da carne suína, o trio de professores escreveu sobre gordura, ácidos graxos, teor de colesterol, micronutrientes e condições patológicas. De acordo com os pesquisadores, a carne suína tem ácidos graxos distribuídos de uma forma bastante equilibrada e atendendo a recomendação. Os teores de colesterol, que sempre são uma preocupação do consumidor, são similares à carne de frango e bovina. Em relação aos micronutrientes, as vitaminas do complexo B são destacadas, em especial a tiamina (70%). Sem contar os minerais como cálcio, magnésio, potássio, fósforo, zinco e selênio. A carne suína pode suprir 60% das necessidades de selênio, além de atuar na redução de risco de doenças como o sobrepeso e obesidade, doenças cardiovasculares e deficiência de ferro.

A professora Daniela também escreveu o capítulo “Antioxidantes Naturais na Alimentação de Suínos: efeitos sobre a estabilidade oxidativa e qualidade da carne”, e teve como co-autor o professor Emérito da Unicamp, doutor Valdemiro Sgarbieri. Neste estudo, foi apresentado a possibilidade de ampliar ainda mais o potencial bioativo da carne suína. “É possível por meio da incorporação de fontes de antioxidantes naturais na dieta dos animais, de forma que estes compostos estejam presentes na carne posteriormente, tornando um alimento com propriedades funcionais fisiológicas interessantes para o consumidor, além do benefício para a indústria de alimentos, pois pode contribuir na vida de prateleira do produto”, diz a pesquisadora.

A obra terá versão impressa, no entanto, devido a pandemia foi lançada somente na versão on-line, e pode ser acessada pelo link (https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1115146/estrategias-nutricionais-para-melhoria-da-qualidade-da-carne-suina). Daniela Miotto Bernardi é nutricionista com doutorado em Alimentos e Nutrição. Edmilson Santos de Freitas é Médico Veterinário e mestre em Patologia Veterinária. Sabrine Zambiazi Silva é nutricionista e mestre em Engenharia Agrícola.