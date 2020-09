Professores participam de oficinas sobre interação virtual

Atendendo a solicitação dos docentes, participantes da segunda turma da Metodologia Peer Instruction, foram ofertadas 4 Oficinas Virtuais que abordaram a interação das ferramentas de aplicação desta metodologia na ótica do professor.

Para facilitar a participação dos docentes, as oficinas aconteceram em dias e horários diferenciados e englobaram as estratégias interativas do Google Meet e Formulários da Plataforma Blackboard (Collaborate), além da formação para o uso do Socrative como ferramenta de interação nas aulas virtuais.

Um dos mediadores foi o professor Júlio Zeni que compartilhou com os colegas suas experiências. “Participar na mediação das oficinas foi bastante gratificante. É muito legal a atmosfera de cooperação que temos entre os docentes de todas as áreas, e as oficinas foram ótimas oportunidades para colocarmos isso em prática. Sou professor há pouco tempo, então foi muito enriquecedor, tanto em participar como mediador, quanto escutar as opiniões, depoimentos e experiências de vários outros profissionais”, expressa Júlio.

O propósito das oficinas foi de facilitar a aplicação da Metodologia Peer Instruction, além de possibilitar a interação nas aulas virtuais, motivo pelo qual oportunizou-se a participação de todos os professores do Centro FAG e FAG Toledo, todos interessados em conhecer as estratégias utilizadas. A partir da próxima semana serão disponibilizadas as gravações destas formações para que os professores possam acessar no formato assíncrono.

O acompanhamento de todas as oficinas foi organizado pelo Núcleo de Acompanhamento Docente.