Profissional dos EUA realiza palestra para acadêmicos da Univel

Na última semana os alunos do curso de Educação Física do Centro Universitário de Cascavel (Univel) receberam o Dr. Stefane Dias, para falar sobre “Periodização e treinamento de força nos esportes de combate”. Com PhD em Sports Training na Rússia, o palestrante explicou aos alunos como funciona a periodização do treinamento de força, em que o foco é a promoção da qualidade de vida e para o sucesso esportivo, ressaltando também pontos importantes da profissão.

O palestrante, que vive desde 2008 nos Estados Unidos, destacou ainda a importância do Conselho Regional de Educação Física (CREF) e da regulamentação da profissão. “Aqui não existe um conselho de Educação Física, é assim que você vê o poder e a ajuda que o conselho da para a profissão”, contou Stefane, citando exemplos, como a falta da necessidade de um diploma para exercer a profissão.

Stefane ainda deixou uma mensagem aos alunos, incentivando a dedicação e o esforço diário. “Desde pequeno sempre gostei de esportes, sempre pratiquei, e você vê a superação, o esporte é uma coisa impressionante. Então o que me motiva, o que aprendi, é que primeiro precisamos parar de achar desculpas, vai ser difícil para todo mundo, não tem moleza. Trabalhei com vários atletas, que foram medalhistas olímpicos, e precisa de dedicação, é ir para a academia mesmo cansado, é estudar no sábado, esse é o grande ponto, para fazer coisas excelentes precisa ter iniciativa. É trabalho mesmo, dia a dia, para ir progredindo, o importante é não desistir”, ressaltou o palestrante.