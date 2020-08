Programa Casa Fácil está em pleno funcionamento em Cascavel

Em dezembro de 2019, foi assinado um convênio para a retomada do programa Casa Fácil em Cascavel. A iniciativa é uma parceria entre Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel e o Município.

O programa Casa Fácil foi criado pelo Crea-PR em 1989 e estabelece um acordo com as Entidades de Classe e Prefeituras Municipais que fornece projetos gratuitos para a construção de moradias populares com até 70 metros quadrados. Poderão ser beneficiadas pelo programa famílias com renda limitada a três salários mínimos.

Por meio de uma ação de engenharia pública, é garantido o acompanhamento técnico para o acesso à moradia digna, segura, econômica e com toda a documentação legal, compreendendo alvará, projetos, Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), orçamento e certificado de conclusão.

A execução da obra conta também com orientação de um profissional, garantindo melhor qualidade e economia à construção. Com os documentos em mãos, o proprietário poderá registrar a residência no Cartório de Registro de Imóveis de sua região, garantindo a regularidade da posse do imóvel para todos os efeitos legais.

Em mais de 20 anos, o Programa Casa Fácil já atendeu mais de 160 mil famílias com a construção de mais de 9 milhões de metros quadrados no Paraná.

O gerente regional do Crea-PR em Cascavel, Geraldo Canci, diz que o programa pretende beneficiar centenas de famílias de baixa renda em Cascavel em um trabalho de parceria entre as Entidades de Classe e o poder público municipal. “A Associação dos Engenheiros e Arquitetos fornece os projetos, a prefeitura fica responsável pela parte de documentação, análise de projeto, aprovação e alvarás gratuitos, e o Crea-PR é resposnável pela parte de redução de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Assim, famílias de baixa renda terão condições de construir suas moradias com baixo custo”, explica Canci.

De acordo com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (Aeac), Engenheiro Agrícola Valmor Pietsch, mesmo neste período de pandemia está havendo procura pelo programa e triagem ao projeto. “Três famílias já estão sendo beneficiadas no programa de Engenharia Pública em Cascavel e quem quiser se cadastrar pode procurar a Aeac para escolher o modelo de projeto residencial mais adequado, de 42 m² até 70 m², onde um profissional associado fará todo o encaminhamento à prefeitura e à assistência técnica”, conclui Pietsch.

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel fica na rua Presidente Bernardes, 1.910, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira de 9h às 11h e de 14h às 16h. O telefone para contato é o (45) 3224-1315

Mais informações sobre o programa Casa Fácil no link https://casafacil.crea-pr.org.br/

Sobre o Crea PR

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), criado no ano de 1934, é uma autarquia responsável pela regulamentação e fiscalização dos profissionais da empresa das áreas da engenharia, agronomias e geociências. Além de regulamentar e fiscalizar, o Crea-PR também promove ações de orientação e valorização profissional por meio de termos de fomentos disponibilizados via Editais de Chamamento.