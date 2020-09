Programa de gestantes da Prati-Donaduzzi é adaptado à nova realidade

Há mais de 15 anos o Grupo Prati-Donaduzzi realiza o seu tradicional programa de orientações à colaboradoras e esposas de colaboradores que estão gestantes, o Gestação Segura. Esse ano, devido às restrições impostas pelo Coronavírus, e considerando que elas foram afastadas do trabalho como medida preventiva de saúde, a equipe de Responsabilidade Social da empresa, que realiza a gestão do programa, encontrou na tecnologia uma importante aliada para conseguir aproximar as grávidas das informações pertinentes ao momento que vivem.

O programa acontece em 12 módulos, todos virtuais, com temáticas específicas que vão desde os cuidados com a gestante ao recém-nascido. O cronograma de atividades foi elaborado pensando na atenção às gestantes, abordando assuntos que fazem parte deste período de tanta felicidade, mas também dúvidas.

A abertura do Programa contou com a participação de mais de 50 colaboradoras que acompanharam de seus lares. A participação especial, foi da sócia-fundadora da Prati-Donaduzzi, Carmen Donaduzzi, que realizou a acolhida. Durante a conversa expôs que o poder de gerar uma vida é algo único e especial e compartilhou experiências como mãe e avó. “Somos nós mulheres que temos a graça de carregar um ser tão indefeso em nosso ventre, a barriga vai crescendo, o corpo vai se modificando e chega o momento tão esperado de ver o rosto do nosso filho. Digo que a gestação é uma viagem e que nossos filhos são os companheiros para o resto de nossas vidas”.

Já em um segundo encontro os médicos Roberto Pimenta e Mariana Marassi, conhecidos como casal cegonha, sanaram diversas dúvidas relacionadas ao parto, amamentação, alimentação, atividades físicas, entre outros. As atividades iniciaram este mês e finalizam em meados de outubro.

Para a supervisora de Responsabilidade Social, Maria Rita Pozzebon, a realização do programa neste momento evidencia a preocupação da empresa com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores. “Estamos felizes em iniciar uma nova turma e sabemos que o esse momento de pandemia é desafiador para todos nós, pois temos que ressignificar. Vivemos dias com insegurança, em isolamento, respeitando o distanciamento social e é nesse tipo de suporte remoto que conseguimos transmitir energia positiva e segurança”, explica.

Acolhimento

Colaboradora há dois anos da Prati-Donaduzzi na área de Televendas, Amanda Rumor, está à espera de Davi. Em sua vigésima semana de gestação sente-se acolhida pela empresa nesse momento difícil. “Tenho cinco filhas e agora estou esperando meu sonhado menino. Toda a bagagem que tenho e as vivências com as minhas meninas me deixaram mais forte e me fazem uma pessoa melhor, porém sempre temos que aprender mais. A cada encontro é uma surpresa. É muito legal participar e saber coisas novas nesse mundo das grávidas e acompanhar isso tudo de casa, com certeza me faz estar mais segura”, revela.

Gestação Segura

O programa já fez a diferença na vida de mais de 2 mil gestantes ao longo de sua história. Neste ano mais de 50 mulheres acompanham as atividades remotas. A proposta foi reconhecida nacionalmente em 2019 quando conquistou o Prêmio Bumerangue, promovido pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o Sindusfarma. Em 2018 conquistou o Prêmio Criança da Fundação Abrinq. Também já foi agraciada diversas vezes com o Selo Sesi ODS do Paraná.