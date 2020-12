Programa Diálogos On-line vai tratar de liderança e qualidade de vida

Liderança, bem-estar e qualidade de vida são os temas que serão tratados na última palestra do ano do Programa Diálogos, promovido pela Escola de Liderança do Paraná. O evento on-line acontece em 10 de dezembro, às 9h30, e terá como convidada a neurocientista Marcia Abel, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Na live, ela vai falar aos líderes sobre a importância de fortalecer as relações humanas e tornar as equipes mais resilientes para 2021. “O que você fez por si mesmo e o que a liderança pode fazer pela sua comunidade para ampliar a percepção de bem-estar e qualidade de vida nestes tempos tão difíceis?”, pergunta a palestrante, que tem atuação profissional direcionada à formação de profissionais com foco na construção da percepção, linguagem, estresse, qualidade de vida, bem-estar e envelhecimento.

O evento, que tem o objetivo de capacitar servidores públicos para os desafios atuais e futuros, é gratuito e aberto ao público. A inscrição pode ser feita AQUI. A palestra será transmitida pelo Youtube, no endereço http://ly/youtube-elp.

Desde o início da pandemia, a Escola de Liderança do Paraná promoveu sete edições do Programa Diálogos On-line, com temas relevantes para o atual momento na gestão pública, como teletrabalho, desenvolvimento de soft skills, inovação e outros. Eles reuniram cerca de 500 participantes e contaram com o envolvimento de 79 lideranças do Estado. Os vídeos com as palestras somam mais de 3 mil visualizações.