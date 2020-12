Programa Geração Olímpica recebeu R$ 4,75 milhões para 1.252 bolsas

O programa Geração Olímpica, desenvolvido pelo Governo do Estado, com o patrocínio da Copel, recebeu investimento de R$ 4,75 milhões com um total de 1.252 bolsas em 2020. Apesar da pandemia, o montante de recursos e o número de beneficiados são iguais aos de 2019. São R$ 4,35 milhões destinados exclusivamente às bolsas para atletas e técnicos do estado e o restante para a produção dos kits de identidade visual (uniformes) e manutenção da equipe administrativa.

Dividido em seis categorias (Estadual, Formador Escolar, Nacional, Olimpo, Técnico e Técnico Formador Escolar) o Geração Olímpica, que existe desde 2011, atende desde jovens promessas a estrelas de renome e conquistas internacionais. Atualmente, é o maior entre os programas de bolsa-atleta de rendimento em nível estadual, conforme pesquisa realizada recentemente pela UFPR e publicada na Revista Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte.

“No estudo, apresentamos dados que comprovam que o Paraná possui a maior abrangência ao considerar o número de bolsas e de investimentos, cumprindo o seu papel de fomentar o esporte de rendimento”, diz a pesquisadora Cahuane Corrêa, responsável pela pesquisa.

Principais resultados

Mesmo tendo sido um ano com poucos eventos de alto rendimento, alguns atletas do programa se destacaram. Ana Sátila, que esteve em duas Olimpíadas (Londres 2012 e Rio 2016, já bolsista na segunda) conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Canoagem Slalom.

Outro destaque fica para Ágatha Rippel, do vôlei de praia (medalhista de prata na Rio 2016, já bolsista do Geração Olímpica) que foi campeã de três etapas do Circuito Brasileiro. Entre os técnicos, Rodrigo Ferla foi confirmado como o treinador que irá comandar a seleção brasileira de parataekwondo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.