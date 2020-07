Projeto Criança Feliz incentiva novas ações no Norte Pioneiro

O deputado Luiz Claudio Romanelli destacou nesta terça-feira (14), que o reconhecimento de utilidade pública ao Projeto Criança Feliz, de Siqueira Campos vai possibilitar a criação de novas ações para atender famílias carentes do Norte Pioneiro.

O projeto de Romanelli, aprovado em redação final, segue para sanção do governador Ratinho Junior.

O fundador do Criança Feliz, Giovano dos Santos, disse que, um dos principais objetivos agora é a construção da sede própria, para ofertar cursos profissionalizantes e implantar uma panificadora comunitária.

“É uma ação que tem o aval da comunidade de Siqueira Campos. Empresários e moradores estão empenhados e apoiam as atividades e iniciativas do Giovano e de toda a equipe de voluntários da Associação Projeto Criança Feliz”, disse o deputado.

Doação

Giovano dos Santos explica que a associação recebeu a doação de um terreno, anexo ao centro comunitário do bairro da Gruta, onde nasceu o Criança Feliz. A meta é construir um barracão em dois pavimentos, onde será instalada a panificadora comunitária.

“Com a panificadora, vamos abrir a oferta de cursos profissionalizantes, e ajudar mais famílias carentes a superar o desemprego e melhorar a renda”, explica Giovano. Os custos com a construção do imóvel, segundo ele, estão orçados em cerca de R$ 100 mil.

O fundador do projeto agradeceu ao apoio de todos parlamentares – em especial ao deputado Romanelli – em aprovar o reconhecimento da utilidade pública. “Esse reconhecimento vai ajudar a conquistar mais recursos e implantar novos projetos. Com isso, vamos mudar a realidade da vida de muitas famílias do Norte Pioneiro”, avalia Giovano.

Romanelli lembra que várias ações estão em andamento que atendem não somente famílias de Siqueira Campos, mas de várias cidades da região. A mais recente, segundo ele, é a campanha “Doe calor, Doe amor, Aqueça seu irmão!”

“É uma ação que envolve muitos voluntários e doadores da região e até de todo o estado. Muitas famílias estão sendo beneficiadas com essa ação de cidadania, que merece o apoio e a parceria da comunidade e de todos nós”.

Alimentos

Romanelli disse ainda que outro projeto importante é o bazar solidário. Criado há dois anos, já promoveu a distribuição de 100 mil peças nos municípios da região, 68 mil somente em Siqueira Campos. As doações são destinadas por entidades e pessoas de toda a região.

Desde o início da pandemia, no final de março, a associação iniciou um trabalho de arrecadação de alimentos. Nesse período, foram arrecadados quatro mil quilos de alimentos, que possibilitaram a distribuição de 608 cestas básicas no município e região.

“São 210 famílias atendidas diretamente pela Associação, 50 delas, de forma prioritária. Um trabalho importante de quem acredita que, com união e esforço de todos, é possível mudar a realidade de muitas famílias paranaenses”, disse o deputado.