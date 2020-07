Projeto da Unipar apoia estudantes na escolha da profissão

Com um leque enorme de opções, escolher qual carreira seguir não é um processo fácil. Para auxiliar nesse momento, e esclarecer dúvidas, a Universidade Paranaense, Unidade de Toledo, promove o projeto Círculo de Diálogos com alunos do ensino médio de colégios do munícipio e da região.

Organizado pelo Programa de Valorização da Educação (Prove) e com a participação de professores e coordenadores dos cursos, via web, o projeto se conecta com os estudantes secundaristas para repassar informações esclarecedoras sobre os cursos, profissões, carreiras e vestibular. No ano passado, diversos colégios receberam a visita do Círculo de Diálogos, na forma presencial.

“Devido à pandemia do novo Coronavírus, o projeto retornou este ano de forma on-line”, informa o coordenador setorial do Prove, Maykon Vaz. “Via Google Meet, as equipes da Unipar apresentam os diferenciais da Instituição para os alunos”, completa.

Os colégios Dario Vellozo (Toledo) e Sesi (Toledo e Marechal Cândido Rondon) já foram beneficiados. A live começou com o diretor da Unipar, professor Sérgio Ferrazoli, dando boas-vindas aos participantes. Em torno de 300 estudantes receberam informações sobre os cursos oferecidos nas modalidades de graduação presencial, semipresencial e a distância.

“Esse diálogo direto com os professores propicia aos alunos do ensino médio conhecer mais sobre os diferentes cursos de graduação, a estrutura e os diferenciais da Unipar, as oportunidades na área, mercado de trabalho e outros fatores motivadores que ajudam na escolha da futura profissão”, explica Vaz.