Projeto de Extensão promove atividades físicas na Unioeste de Toledo

Um projeto de extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), no Campus de Toledo, inovou e trouxe as atividades físicas para dentro da Instituição. Criado em 2004, o projeto consolidou-se e arregimentou agentes universitários (área administrativa) e docentes, inseridos em atividades esportivas diversas como: ginástica de grupo, futsal, tênis, natação e ciclismo.

Os interessados podem participar das atividades semanais que melhor se encaixarem aos seus gostos e aptidões. As atividades ocorrem no ginásio de esportes da Unioeste, na piscina pública de Toledo e em outros espaços do município.

A iniciativa é vinculada ao curso de Engenharia de Pesca, sob coordenação do professor de Educação Física, Amarildo Benvenutti. Com a pandemia da Covid-19, as atividades foram interrompidas e serão retomadas gradativamente seguindo o calendário da Universidade e prerrogativas de segurança do Governo do Estado.

O coordenador afirma que o projeto começou a partir de uma necessidade da Instituição em promover atividades esportivas. “Pelo fato de estar na Instituição e ser professor de Educação Física passamos a divulgar entre os servidores a importância da atividade física, visto que a Instituição não tinha nenhum programa para os seus servidores”, disse.

O calendário das atividades segue uma organização prévia, começam no domingo com o Pedal Unioeste, atividade física com significativa adesão. No restante da semana, o projeto segue um cronograma: as terças e quintas, grupo de servidores fazem aula direcionada. Já às quartas e, também às quintas, partidas de tênis. Às aulas de natação acontecem de segunda a quintas-feiras.

O projeto também conseguiu formar grupos unidos, promovendo interação social, além de incentivar a atividades físicas contínuas. Para se ter uma ideia, times de futsal, que participam de torneios durante todo o ano. “Essa ação proporciona integração dos servidores das diversas Universidades Estaduais do Paraná, promove o desenvolvimento da consciência para a prática de atividade física permanente e desenvolve o intercâmbio cultural, esportivo, artístico dos servidores entre as universidades”, frisa o coordenador.

Amarildo relaciona outros objetivos, como promover a inserção dos servidores em atividades esportivas. Além disto, a iniciativa também promove a integração dos servidores dos vários setores, tanto os que atuam na área administrativa, como os da docência. “Também é nosso objetivo oportunizar o desenvolvimento da consciência para a prática de atividade física permanente e proporcionar a participação dos servidores em eventos estaduais”, afirma.

Segundo ele, o objetivo é melhorar a qualidade de vida diária dos servidores. “Permitindo a integração destes com outros dentro da Universidade pelo ato de que todos trabalham em lugares diferentes e nunca se encontram para discutir ou falar da Instituição, sendo que com as atividades podem realizar a aumentar a sua identidade com a mesma”, acrescenta.

O professor explica ainda que os benefícios são sentidos no cotidiano do trabalho, na saúde, bem estar físico e mental dos que praticam atividades físicas. “E um dos maiores benefícios é que estes servidores melhorem e aprendam que corpo em dia é a mente em dia. Reflexo melhora no seu trabalho”.

O professor conta que há uma mudança de atitude frente à vida, instigando nas pessoas maior consciência sobre a importância da atividade física. “É a melhora das pessoas como seres humanos, além da integração Universidade/comunidade. Assim temos a oportunidade de mostrar a Universidade para a sociedade, mudando o conceito social da Instituição, que por vezes é vítima de preconceitos, como de ser um ambiente fechado somente à comunidade acadêmica”.

Conforme especialistas em saúde, atividades físicas trazem inúmeros benefícios como melhora da circulação; menor risco de doenças do coração; controle do peso, da diabetes, da pressão alta, além de manter ossos, articulações e músculos saudáveis e promover bem estar mental e físico.

Pedal Unioeste

O campus de Toledo da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) é berço do projeto Pedal Unioeste, desenvolvido por meio de um projeto de extensão, e hoje abarca todas as cidades-sede dos campi da Instituição, em Toledo, Cascavel, Francisco Beltrão, Marechal Candido Rondon e Foz do Iguaçu, ações com ligação direta com o projeto embrião, mas também atividades de grupos independentes.

Com o ciclismo, os grupos exploram locais da região Oeste e Sudoeste, percorrendo distancias expressivas. A ideia faz parte do projeto de atividades físicas criado pelo professor de Educação Física, Amarildo Benvenutti, que reitera a importância dos passeios, para além da atividade física e também entretenimento, relaxamento e oportunidade de conhecer as belezas naturais da região. “Nós começamos com o intuito de incentivar mais uma atividade física de grande aceitação entre os servidores da Instituição”.

Com efeito, de “semente em solo fértil”, o projeto Pedal Unioeste, em Toledo, começou na intenção de fazer com que os próprios servidores se conheçam, e que se aproximem da comunidade externa.

O coordenador explica que a importância dos passeios, para além da atividade física e também como entretenimento, relaxamento e oportunidade de conhecer as belezas naturais da região. “Nós começamos com o intuito de incentivar mais uma atividade física de grande aceitação entre os servidores da Instituição”.

O Pedal é aberto também para a comunidade externa. “Há uma divulgação os grupos de pedal, além de promover a interação de servidores de setores diferenciados (administrativo e docência). Assim há uma conexão porque que durante o período de trabalho esses servidores não se encontravam para conversar. O esporte aproxima as pessoas”.