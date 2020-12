Projeto “Papai Noel Existe” modifica conceito de entrega de presentes

A pandemia do novo coronavírus obrigou as entidades e escolas atendidas pelo projeto Papai Noel Existe a mudar o conceito de entrega dos presentes às crianças. Em muitos estabelecimentos, foi permitida apenas a retirada por parte dos pais. Na área de abrangência da Concessionária Ecocataratas, empresa do grupo EcoRodovias, foram contempladas 700 crianças de cinco Centros Municipais de Educação Infantil, de três cidades margeadas pela BR-277, sendo Cascavel, Laranjeiras do Sul e Guarapuava.

Todas as instituições atendidas adotaram rigorosas medidas e critérios para distribuição dos presentes, no sentido de evitar o contágio pela Covid-19. Para grande maioria das crianças beneficiadas, este será o único presente de Natal que terão a oportunidade de receber, em meio a um momento delicado, de instabilidade econômica e desemprego nas famílias.

Em 15 anos de história, o projeto já arrancou sorrisos de 150 mil crianças das instituições localizadas nos municípios margeados pelas rodovias sob concessão do grupo EcoRodovias. Neste ano, serão 22 mil crianças atendidas, de 95 instituições e escolas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os brinquedos vão acompanhados por cartinhas escritas pelos colaboradores dispostos a manter vivo o espírito do Natal. O projeto já rendeu ao grupo EcoRodovias a conquista de dois prêmios no segmento de marketing social.

Em Cascavel, a diretora do CMEI Zilda Arns, Jocineli Colombo, salienta que a entrega dos presentes é feita diretamente aos pais. “Essa ação da Ecocataratas é fundamental, principalmente em um momento tão delicado como este de pandemia, com muitos pais enfrentando dificuldades para sobreviver e alguns até mesmo desempregados”, comenta a diretora. O CMEI está localizado no bairro Santa Cruz.

No CMEI Nilce Leite Esperança, no bairro Brasília/Los Angeles, a diretora Nilce Silva Oliveira, decidiu inovar e realizar a entrega dos presentes no sistema drive-thru. O Papai-Noel entregará os brinquedos às crianças nos veículos.

Em Guarapuava, no CMEI Professora Laura Pacheco Bastos, na Vila Carli, a diretora Larissa Camargo Andrade, comenta que a verba repassada para a escola é bem apertada, impossibilitando de adquirir presentes aos alunos, por isso, a iniciativa da Ecocataratas em presentear é de suma importância. “São bons brinquedos que fazem a diferença no Natal dos nossos alunos”.

Em Laranjeiras do Sul, o Papai Noel Existe vai ao encontro das crianças do CMEI Emília Cesta Alberti. A entrega dos presentes é dividida por turmas, para evitar aglomerações, informa a diretora Deisyre Lucas dos Santos. Em vez das crianças, quem receberá os presentes serão os pais. “Estamos muitos felizes de mais uma vez a escola ser contemplada pela Ecocataratas. Os presentes são maravilhosos e as crianças vão amar”.

Cestas básicas e famílias carentes

O Comitê de Sustentabilidade da Ecocataratas fará no dia 17 de dezembro a doação de mais de 200 cestas básicas às famílias carentes e em vulnerabilidade social.

Em Cascavel, às 10h serão doadas 65 cestas básicas para famílias da Cootacar, que captam da concessionária os materiais com potencial para reciclagem, além da entrega de kits de doces para os filhos destes agentes de captação de material reciclável.

Serão doadas ainda mais cinco cestas para famílias carentes e feito o repasse de 40 kits de doces para crianças entre 2 e 3 anos do Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida. Haverá também a doação voluntária de 15 cestas básicas para projeto social encabeçado por uma emissora de tevê de Cascavel.

Em Guarapuava, como parte do Projeto Renascer, responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco, serão 120 cestas básicas.