Projeto PODCast FAG torna acadêmicos protagonistas

O curso de Jornalismo do Centro Universitário lançou o projeto PODCast FAG, idealizado com base na nova matriz curricular da graduação. A ideia da coordenação é tornar os acadêmicos protagonistas, criando espaços ondes os estudantes podem se aperfeiçoar e terem, na prática, a vivência profissional desde o primeiro ano. “A ideia nessa primeira temporada do podcast é conversar com todos os coordenadores e tentar responder para os estudantes da FAG ou para futuros alunos da instituição, dúvidas corriqueiras sobre a estrutura da faculdade e como os coordenadores se viram dentro das suas profissões. Nesse caso, o aluno que está na dúvida sobre qual curso escolher terá a chance de se identificar com nossos professores”, explica o coordenador de Jornalismo e também orientador do projeto, Ralph Willians de Camargo.

Para a construção do projeto, antes da pandemia, uma reunião presencial foi realizada entre a coordenação e oito acadêmicos do primeiro ano do curso. Nesse momento foi escolhido o nome, o formato e o tempo que teria cada episódio do podcast. “Nós estamos com uma equipe de oito pessoas, são sempre duplas que estão à frente de cada edição do podcast. Mesmo em quarentena, nós conseguimos fazer cinco episódios, todos online. Por esse motivo, as pessoas que forem ouvir irão perceber, por exemplo, que em algumas edições, nós temos o aluno gravando em casa e o coordenador no estúdio, ou, mesmo na dupla de apresentadores, um no estúdio e outro em casa, porque também temos acadêmicos participantes que são de outras cidades. Mas nada que comprometa a qualidade”, afirma.

Segundo Ralph, esse projeto e a forma que ele foi feito mostra que o jornalismo acontece independente do lugar onde os profissionais estão. “É muito bacana trazer essa visão e essa percepção para os estudantes”, diz. “Já para os próximos anos vamos trazer os professores e os próprios acadêmicos do curso para conversar sobre as mais diversas áreas nos episódios do PODCast FAG”, adianta.

Katiane Fermino é uma das acadêmicas produtoras, para ela o projeto possibilita experiências únicas e fundamentais para a vida profissional. “Melhor que aprender na teoria é aprender na prática e o Centro FAG oferece essa oportunidade para os alunos, de colocar a mão na massa e realmente produzirem conteúdos de qualidade. Com o projeto, estamos entrando em contato com profissionais de outras áreas, ampliando nossas fontes e criando credibilidade em nosso trabalho. Os coordenadores e professores dos demais cursos estão super animados com o projeto porque eles podem falar sobre as graduações e mostrar tudo o que a universidade oferece de bom e de diferente aos futuros estudantes”, expressa.

O acadêmico João Vitor Marochi também é integrante do projeto e está contente com a iniciativa da coordenação de Jornalismo. “Falando do formato, acredito que é super importante termos contato com o podcast tão cedo assim na faculdade, por que é o produto de mídia que mais se popularizou nos últimos anos. Esse projeto tem nos auxiliado a entender como conduzir uma entrevista, que é um pouco mais complicada do que se imagina, porque não depende só do jornalista, depende também do convidado. O PODCast FAG nos coloca em contato direto com situações que certamente teremos no futuro exercendo a profissão”.

João defende o conteúdo escolhido para as produções. “Nosso programa traz um background muito completo sobre o que o calouro pode esperar do curso escolhido e, a partir do que ele ouvir no podcast, já pode ir se preparando para os desafios que enfrentará na vida acadêmica”, conta. O PODCast FAG é distribuído gratuitamente pela plataforma Spotify, clique aqui e tenha acesso a todo o conteúdo.