Projeto que incentiva hábitos saudáveis será lançado em Cascavel

Com o objetivo de incentivar a adoção de um estilo de vida saudável, o projeto “Novos Hábitos Valem Mil” vai premiar os participantes que perderem o maior percentual de peso. A iniciativa, motivada pela pandemia do novo Coronavírus, tem viés social e parte de sua arrecadação será destinada para ajudar na construção da nova sede da Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel (Adefica). Com lançamento programado para 29 de julho, o programa será conduzido por meio de uma plataforma online e os inscritos terão acompanhamento personalizado por WhatsApp.

Dividido em três aulas por semana, com 45 minutos cada, os participantes receberão, por meio de uma plataforma digital, exercícios para serem executados em casa, com versões adaptadas para pessoas com restrições como peso, mobilidade e impacto, por exemplo. Os alunos serão divididos em grupos no WhatsApp, onde receberão orientações de educador físico e, ainda, poderão trocar experiências sobre as atividades propostas. Além disso, também haverá um plantão semanal com tira-dúvidas e aulas extras, focadas em pontos específicos, baseados nas necessidades e demandas dos grupos.

Segundo o educador físico e organizador do projeto, Marcelo Aime, as atividades são um combo para quem quer manter-se ativo dentro de casa, mas com segurança e acompanhamento profissional de forma extremamente acessível.

“O projeto oferece aulas de alta queima calórica. Por uma ação que pode desencadear várias mudanças nos hábitos dos alunos, gerando bem-estar e qualidade de vida para além desses três meses, o projeto tem custo muito baixo. Pensamos em uma proposta que engloba qualquer tipo de pessoa: sejam idosos ou jovens, cada um fará os exercícios no seu nível, com adaptações, quando necessário”, observa Marcelo.

Além dos exercícios físicos, quem adquirir o pacote também receberá dicas e acompanhamento do educador físico, além de algumas orientações bônus com profissionais da área de estética, psicologia e nutrição, por exemplo. Para que tudo isso funcione, no entanto, o grupo pensou em outra forma de incentivar os participantes. Nesse sentido, o nome do projeto é incorporado e, ao final do programa, o aluno que apresentar maior obtenção de resultados poderá receber R$1 mil.

Solidariedade

Parte da arrecadação do projeto será destinada a ajudar a Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel (Adefica) a terminar a obra da nova sede. A associação também está ligada à prática de esportes.

“Além da defesa de direitos, apoiamos a educação, o esporte e a cultura, sempre visando a inclusão social. Trabalhamos com base em projetos que têm como objetivo a inclusão social de nossos membros e não cobramos mensalidade, já que a grande maioria das pessoas que participam possuem baixa renda”, acrescenta o presidente da entidade, Nelson Cabral.

A ideia do projeto de incentivar estilos de vida saudáveis apoia-se na vontade de mudar as rotinas.

Com lançamento previsto para 29 de julho, os interessados em fazer parte das turmas do “novos hábitos valem mil” podem entrar em contato pelo link: https://bit.ly/2OMcNG3.