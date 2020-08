PTB homologa pré-candidatura de Nelsinho Padovani a prefeito

Em uma noite histórica, marcada pelo entusiasmo e emoção, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) homologou o nome de Nelsinho Padovani como pré-candidato a prefeito de Cascavel e fez o lançamento da chapa de pré-candidatos a vereador, apresentando os 32 nomes que farão parte do projeto que transformará Cascavel em uma cidade polo da indústria metal-mecânica e agroindustrial. Além disso, o partido conta com outros nomes que ficarão na reserva e poderão vir a compor este time que está planejando a Cascavel do futuro. “Pretendo implementar em Cascavel a melhor gestão pública do Brasil. Por meio de uma política do bem, com pré-candidatos a vereador que representam a honestidade, a ética e a renovação, vamos apresentar para a população um dos melhor projetos para o desenvolvimento desta terra, que oferecerá ainda mais oportunidades para os seus filhos”, enfatizou o presidente do PTB de Cascavel e pré-candidato a prefeito, Nelsinho Padovani.

Dezenas de líderes políticos e apoiadores acompanharam o encontro do PTB que ocorreu na quarta-feira (19), na sede da Metropolitana Tratores. “Sempre defenderemos a vida, a propriedade e a liberdade. Juntos, vamos construir a Cascavel que queremos, visando a melhoria da qualidade de vida da população”, enalteceu Nelsinho Padovani, que, nesta trajetória, conta com o apoio de lideranças em nível estadual e nacional, como Alex Canziani e Roberto Jefferson, respectivamente, presidentes do PTB no Paraná e no Brasil.

Quem participou do encontro e compartilhou a sua experiência enquanto coach e vereador pelo PTB de Foz do Iguaçu foi Luiz Queiroga, que abordou a autorresponsabilidade e a importância de uma comunicação eficaz.

De acordo com Robson Macanhão, responsável pela organização do PTB em Cascavel, “a chapa de pré-candidatos construída pelo partido é sólida, com nomes fortes e que terão todas as condições de apresentar as melhores propostas para os cascavelenses. Nossa equipe trabalha unida para reconstruir Cascavel e fazer uma nova política, pautada na seriedade, transparência e visão de futuro”, salientou.

Representando os pré-candidatos ao Legislativo cascavelense, a advogada Teresinha Depubel fez o uso da palavra e agradeceu o trabalho e a determinação de Nelsinho Padovani. “Este jovem é filho de Cascavel e está preparado para administrar o nosso município. Sou uma lutadora pelas causas sociais e defensora de uma educação de qualidade. Tenho uma vasta experiência política e, ao lado de Nelsinho Padovani, vamos trabalhar por uma Cascavel desenvolvida e mais humana”.