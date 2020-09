Publicação nacional destaca iniciativas do Selo Clima Paraná

O programa Selo Clima Paraná foi selecionado para compor a publicação “Boas Práticas Estaduais pelos Compromissos Climáticos”. A edição online, da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), reúne iniciativas dos estados brasileiros que têm o objetivo de reduzir as emissões de carbono e promover a adaptação aos impactos das mudanças climáticas.

O programa é do Governo do Paraná, gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), onde as organizações privadas são incentivadas a medir, divulgar e reduzir a Pegada de Carbono.

Esse incentivo é feito por meio de um selo, que é ofertado anualmente em três categorias: Original (para empresas que submetem ao governo inventários simplificados de emissões de gases de efeito estufa – GEE); Ouro (para inventários completos de emissões, que observem as normas ABNT-ISO, verificados por terceira parte independente e representada por auditores acreditados pelo Inmetro); e Ouro Plus (para inventários completos, também verificados por terceira parte independente acreditada pelo Inmetro, atestando redução de emissões).

“O sucesso do programa se deve à facilidade oferecida às empresas para participar. É preciso fazer uma declaração simples de emissões de gases de efeito estufa”, disse o engenheiro José Rubel, coordenador do Selo Clima Paraná

Boas práticas

De acordo com a publicação nacional, entre os fatores de sucesso do programa paranaense estão a ampla exposição na mídia, divulgando a imagem de empresa ambientalmente sustentável; a aderência a aspirações das cadeias globais de comércio, que valorizam produtos com baixo conteúdo de carbono; a oferta de ferramenta de cálculo simplificada para auxiliar na elaboração de inventários; além de seminários de divulgação e treinamento promovidos pela Sedest em parceria com a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

O documento ressalta, ainda, o prestígio da cerimônia solene de outorga dos selos; a transparência das normativas e decisões; a pronta resposta à questionamentos e mensagens, sempre com e-mails padronizados; a recomendação do uso de ferramentas de cálculo e diretrizes metodológicas do programa brasileiro GHG Protocol, disponíveis na internet e permanentemente atualizadas; e a ausência de burocracia, sendo todas as interações e remessas de documentação feitas online.

“A mudança do clima é uma oportunidade de promover inovações, tecnologias e ações que produzam um salto de desenvolvimento, criação de empregos, conservação dos recursos naturais, redução das desigualdades e ampliação do progresso social”, destacou Germano Luiz Gomes Vieira, presidente da Abema.

A criação da publicação teve o empenho e a colaboração de 23 Estados e do Distrito Federal, sob a coordenação da Câmara Técnica do Clima da Abema, e contou com o apoio da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ). Ela pode ser acessada no link www.abema.org.br/midias/publicacoes. O Selo Clima Paraná encontra-se na página 80.

Próxima edição

O Selo Clima Paraná já teve cinco edições. Ao todo, 151 selos foram outorgados para empresas de diversos ramos de atividade. A expectativa para este ano é uma participação mais expressiva de empresas do agronegócio por ser um setor representativo no PIB do Paraná, cada vez mais exposto às cadeias globais de comércio.

“Um exemplo disso é um possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia que vai exigir que as empresas do agronegócio, em especial as paranaenses, estejam adequadas em posturas pertinentes à redução das emissões do Carbono”, destacou Rubel.

As empresas interessadas em participar da sexta edição do Selo Clima Paraná devem acessar a página www.conexaoambiental.pr.gov.br/Pagina/Selo-Clima-Parana e enviar a Declaração de Emissões até o dia 30 de setembro.