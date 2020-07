Quadrinhos levam cultura empreendedora para crianças paranaenses

Com o objetivo de despertar o interesse pelo comportamento empreendedor, o Sebrae/PR elaborou dois gibis com essa temática voltado ao público infantil. O material será distribuído para mais de 160 mil alunos das redes pública e privada, que participaram do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, do Programa Educação Empreendedora em 2019/2020, em 139 municípios do Paraná.

“A intenção é dar continuidade ao trabalho e promover o desenvolvimento de competências empreendedoras, que são essenciais para a sociedade como um todo. Os alunos recebem os gibis e podem, de forma lúdica e até mesmo junto com a família, exercitar habilidades que serão importantes para a vida”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta.

De acordo com a coordenadora estadual de Educação Empreendedora do Sebrae/PR, Sônia Shimoyama, as publicações oferecerem aos alunos um conteúdo divertido e interativo, demonstrando a importância do protagonismo juvenil ao convidá-los para sonhar e acreditar em um futuro melhor.

“Esperamos que muitos aprendizados sejam compartilhados e, com isso, exista um fortalecimento da importância do empreendedorismo inovador no ambiente escolar como um todo – na gestão escolar, na formação continuada do professor, na forma de levar os conteúdos aos alunos”, explica a coordenadora.

O material começou a ser entregue para estudantes do ensino fundamental I e II por meio das secretarias de Educação dos municípios ou das próprias escolas. Com design atrativo e interativo, o aluno despertará competências empreendedoras e irá perceber que o assunto não é só “coisa de gente grande”. O primeiro repasse das publicações aconteceu nesta quarta-feira (22) para a Secretaria Municipal de Educação de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

“O município tem buscado mecanismos de atividades que cheguem até as famílias e que possam incrementar as propostas de aprendizagem para esse momento. A entrega dos gibis acontece em um momento oportuno porque estamos com aulas presenciais suspensas. O material é educativo e expansivo para as famílias que também podem observar como o Sebrae trabalha”, sinaliza a secretária de educação de Colombo, Aziolê Maria Cavallari Pavin.

Um dos gibis, destinado ao ensino fundamental I, conta a história da Júlia. Ela conversa com o Xobi, seu amigo imaginário, que a aconselha a nunca parar de sonhar, a acreditar e fazer atividades que a levem mais perto da realização desse sonho. “O conteúdo traz histórias sobre sonhos e a importância do empreendedorismo social, em material impresso para que os alunos possam ler, reler, pintar, recortar e usar a criatividade”, pontua Sônia.

O Programa Educação Empreendedora tem como objetivo desenvolver a cultura do empreendedorismo junto aos atores envolvidos no ensino formal, como professores, gestores, comunidade escolar e, especialmente, estudantes. No que diz respeito aos professores, mais de 3 mil docentes paranaenses poderão assistir palestras online, com o intuito de promover conteúdo relevante a eles e reforçar o objetivo da entrega dos gibis aos alunos.

O Sebrae também oferta conteúdos de educação empreendedora de forma online. Basta fazer o login no site e preencher o formulário com os dados cadastrais. Em seguida, é só selecionar a opção “cursos para ensinar” e escolher a metodologia desejada por nível de ensino. É de graça.