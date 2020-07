Quando acabar a pandemia é hora de viajar

Depois que passar a pandemia, todos vão estar precisando de um descanso mental. E não há maneira melhor de aproveitar esse relax do que viajando. Porém, para aproveitar bons preços e garantir lugar nos hotéis para o final de ano é necessário começar o planejamento com antecedência. Por isso, as agências de viagens estão oferecendo pacotes para serem utilizados ainda no segundo semestre de 2020 ou no primeiro de 2021. Além disso, as companhias aéreas estão permitindo que se faça uma troca de data de viagem sem cobrança de multa de alteração. “Há roteiros para todos os gostos e bolsos”, sugere a gerente da Havan Viagens, Joseane Nuss.

Com a alta do dólar e insegurança quanto ao Covid-19, muitas pessoas estão preferindo viajar dentro do Brasil, principalmente, para o nordeste. Joseane explica que os roteiros para o nordeste estão com preços bem atraentes e facilidades de pagamento. “Muitos hotéis tem trabalhado com ocupação inferior à sua capacidade, alguns adaptaram áreas externas para oferecer o café da manhã em área mais ampla, outros apostaram em serviços especiais de room service; e, ainda assim, estão oferecendo diárias em preços promocionais”.

Quanto à segurança, aeroportos, aeronaves, hotéis, restaurantes e demais estabelecimentos, todos estão seguindo um rigoroso controle de sanitização. “Desinfetar, espaçar, higienizar e não relaxar com os cuidados de segurança viraram rotina. Tudo para garantir a segurança dos turistas”, avalia. As companhias aéreas ainda estão oferecendo mais serviços online para haver a menor interação possível entre as pessoas. E os hotéis, além de todas as medidas já conhecidas de todos, como lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel e máscaras, também estão desinfetando os cartões e chaves dos quartos, dos controles de TV, interruptores de luz, termostatos e maçanetas, e incentivando o pagamento eletrônico, para não usar dinheiro.

Desde junho, mesmo com algumas fronteiras fechadas para brasileiros, há campanhas para emissão de voos internacionais com preços convidativos e com flexibilidade para uma remarcação gratuita, algumas estendendo a realização da viagem até dezembro de 2021. Entre os roteiros internacionais, Estados Unidos continua sendo um dos destinos mais queridos pelos brasileiros. “Há passagens aéreas para Nova Iorque, Miami e Los Angeles por quase metade do preço que era praticado antes da pandemia, com tarifas entre R$1.500,00 e R$ 1.900,00. Vale lembrar que hoje não está permitida a entrada de brasileiros. Mas, é bom se planejar para 2021”, explica.

No Brasil, nas últimas semanas o viajante tem optado por passeios de carro, poucos dias em hotéis de sua própria região. Agora com a retomada de vários voos, neste mês de julho, começou a aquecer as vendas de pacotes ao Nordeste, com embarques ainda para 2020. Destacam-se destinos que oferecem uma beleza natural singular e permita fazer trilhas e mergulhos aprofundando assim o contato com a natureza, como Morro de São Paulo (BA), Jericoacoara (CE), Pipa (RN) e Bonito (MS). “Destinos mais comuns como as capitais Natal, Salvador e Fortaleza, apresentam preços especiais. É fácil adquirir um pacote aéreo com 5 noites de hospedagem em um bom hotel e traslados pelo preço de 10x de R$ 120,00 por pessoa, por exemplo”, conta Joseane.

