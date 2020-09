Ratinho convoca Ney Leprevost para reassumir secretaria no governo

O governador Ratinho Junior está convocando o deputado federal Ney Leprevost pra que reassuma imediatamente a secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná com objetivo de coordenar a retomada dos empregos no pós pandemia. “O Ney é homem da minha confiança, gestor sério e competente, um dos principais generais do nosso exército. Preciso que ele retorne rápido ao governo. Tenho certeza de que não se negará a ajudar o Paraná”, afirmou o governador.

Em 2019, Leprevost revolucionou o relacionamento das Agências do Trabalhador com as empresas, gerando mais de 120 mil empregos com carteira assinada no Paraná. Também inovou forte na qualificação dos trabalhadores através das Carretas do Conhecimento e de parcerias com entidades empresariais e universidades.

Quanto ao fato de Ney ser pré-candidato a prefeito de Curitiba pelo PSD, o governador afirmou: “Ele tem só 46 anos. Ainda vai ser um grande prefeito de Curitiba. Tem capacidade pra ser senador ou governador um dia. Mas, no momento, precisamos do Ney comandando a retomada dos empregos e o socorro às famílias em vulnerabilidade que tiveram sua situação agravada devido a esta pandemia”, disse o governador .