Ratinho Junior e Micheletto debatem melhorias para o Paraná

O governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior, se reuniu na manhã de quarta-feira (29) com o secretário da Administração e Previdência para debater melhorias para Estado.

“Na oportunidade, alinhamos assuntos sobre a Secretaria da Administração e da Previdência. Discutimos também a pauta da reforma das escolas estaduais com recursos públicos, que foi assunto também da reunião de ontem (28) com os representantes da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Seguimos trabalhando lado a lado para garantir o melhor para o Estado e para o povo paranaense, principalmente frente à pandemia”, disse o secretário.