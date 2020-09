Ratinho Junior e Romanelli debatem pedágio no Norte Pioneiro

Os deputados Luiz Claudio Romanelli e Evandro Araújo e o governador Ratinho Junior participam nesta quinta-feira (3), às 14h, de videoconferência com lideranças do Norte Pioneiro sobre os novos contratos de pedágio na região, a partir de 2020. As atuais concessões terminam em novembro de 2021. O Paraná terá o maior pacote de concessões de rodovias do País. O governo federal prevê investimentos de R$ 100 bilhões como leilão do novo Anel de Integração rodoviário com 4,1 mil quilômetros.

“Vamos reagir e nos mobilizar. Vamos defender uma concorrência limpa, que vença quem oferecer o preço mais barato, com maior volume de obras e no menor tempo previsto para execução. Nada de modelo híbrido. Isso é um perigo, pois é a manutenção do que temos hoje. Você quer isso para o Paraná? Pois se não quer, vamos nos mobilizar”, defendeu Romanelli em vídeo nas redes sociais.

A reunião, articulada por Romanelli, é uma iniciativa do Conselho de Desenvolvimento Econômico Procopense e terá a participação de representantes da Igreja Católica, Conselho de Pastores, sindicatos rurais, de contabilistas, Rotary Club, Universidade Tecnológica do Paraná, associações comerciais, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestoras de Negócios, entre outras.

O professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), Luís Eduardo Araújo, vai apresentar ao governador um estudo sobre as rodovias pedagiadas na região.

“Sem trapaças”

Romanelli trava combate contra corrupção nas praças de pedágio paranaenses desde a década de 1990. “Não serão permitidas mais trapaças de empresários desonestos”, disse.

Os contratos com as atuais concessionárias foram assinados em 1997 e se encerram em 2021. O polígono geométrico interliga Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Londrina e Paranaguá.

O novo programa de concessões rodoviárias passará a funcionar seguindo a lógica dos pedágios federais que já funcionam no Estado, unindo corredores em formato de mosaico. Entre as ligações, os destaques são para o reforço na ligação com São Paulo pelo Norte Pioneiro e a resolução dos gargalos da PR 323 e PR 280.

(com informações do npdiário)