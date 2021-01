Recursos federais para a nova administração de Toledo são anunciados

O ano mal começou e os primeiros recursos federais viabilizados pelo Deputado Schiavinato (Progressistas/Paraná) para a nova administração do município de Toledo já foram anunciados. São R$ 463.175,00 (quatrocentos e sessenta e três mil) indicados pelo parlamentar junto ao Ministério da Agricultura.

A emenda de programa será utilizada pela Prefeitura de Toledo para adquirir uma nova pá carregadeira. O equipamento irá auxiliar os serviços de readequação e manutenção das estradas rurais.

“Nossos agradecimentos aos cinco vereadores Progressistas pelo empenho e solicitação para que pudéssemos atender a nova administração. Teremos muito trabalho pela frente e não faltaremos ao município de Toledo. Nosso abraço aqui de Brasília à nova gestão do prefeito Beto Lunitti e do vice Ademar Dorfschmidt”, afirmou Schiavinato.

O empenho foi entregue na última sexta-feira, 8, no gabinete do prefeito pelos secretários parlamentares Leandro Nesello e Dallabrida Givanildo e acompanhada pelos vereadores Progressistas Professor Oséias Soares, Jozimar Polasso e Pedro Varella. A ordem para abertura da licitação já foi assinada no mesmo ato.