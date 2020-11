Rede estadual oferece 23 mil vagas para cursos técnicos

A rede estadual de educação está com cerca de 23 mil vagas abertas para diversas opções de cursos técnicos. São oportunidades para estudantes do Ensino Médio da rede pública em todos os 32 Núcleos Regionais de Educação do Estado. Os cursos são inteiramente gratuitos e as inscrições seguem até 20 de novembro.

São 57 opções, entre técnico subseqüente, para alunos que já concluíram o Ensino Médio, e integrado, para estudantes que fazem o Médio e o técnico na mesma instituição da rede. Os cursos são inteiramente gratuitos.

A oferta tem o objetivo de promover uma melhor articulação entre a teoria e a prática, além de contribuir para a rápida inserção no mercado de trabalho. Os estudantes interessados vão passar por análise de histórico escolar e entrevista prévia, realizadas para seleção dos alunos e, também, para que conheçam mais sobre o curso.

Entre as opções de cursos estão técnico em administração, agropecuária, logística, secretariado, saúde bucal, química, enfermagem, cozinha, contabilidade, edificações e recursos humanos, entre outros.

A Secretaria da Educação e do Esporte ainda está fechando o número exato de vagas oferecidas. As inscrições em todo o Estado vão até 20 de novembro e podem ser feitas on-line ou presencialmente nas secretarias das escolas. As aulas estão previstas para iniciar junto com o calendário escolar, em fevereiro de 2021.

Informações sobre os cursos oferecidos em cada município podem ser obtidas pelo telefone (41) 3340-1500, da secretaria estadual da Educação e do Esporte.