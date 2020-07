Reforma tributária poderá causar reação negativa no Agronegócio

A previsão de reforma tributária no Congresso Nacional provoca reações de desconfiança nos setores da economia nacional. O receio é de uma elevação nos impostos cobrados, o que tende a ocasionar impacto direto no agronegócio, setor que vem atuando fortemente em empregabilidade e geração de renda ao País neste momento de crise. “A reforma tributária normalmente vem acompanhada de alta de impostos. O agronegócio está dando sustentação ao País, precisa de apoio. Temos uma grande preocupação, pois já estamos sobrecarregados em impostos, qualquer alta vai nos trazer grande impacto, refletindo diretamente no preço do nosso produto. Isso vai dificultar ainda mais nossos negócios. Teremos desafios maiores se impostos aumentarem”, afirma o presidente da Copacol, Valter Pitol.

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) atuam com frentes no Congresso Nacional para sensibilizar as bancadas parlamentares para que não aprovem o aumento de tributação sobre a produção. “Se não tivermos uma articulação forte no Congresso nossas atividades serão atingidas por uma tributação maior da que já temos. O governo e o Congresso precisam também rever os próprios custos, o que não vemos acontecer”, pontua Pitol.