Relacionamento pós-pandemia é discutido em Aula Magna da Unipar

Com mais de 150 participantes on-line, o curso de Pedagogia da Universidade Paranaense (Unipar), Unidade de Umuarama, promoveu sua 19ª Aula Magna, com o tema ‘Do que as crianças precisam? Relacionamentos pós-pandemia’. O evento teve como palestrante a psicopedagoga Lucineyde Picelli.

Segundo a coordenadora do curso, professora Maria do Carmo Nogueira, a conferência remota buscou abordar o tema com o intuito de alertar, preparar educadores e outros profissionais da educação sobre os desafios que virão daqui para frente.

“Nosso objetivo foi refletir e discutir a formação humanística vinculada à realidade de vida das crianças em relacionamentos pós-pandemia, e ainda o valor da pessoa humana, na busca de todo o potencial profissional dos estudantes”, ressalta, elogiando a performance da palestrante.

A convidada tem nove anos de experiência na área da psicomotricidade relacional, trabalhando com crianças de 2 a 8 anos. Ela já fez parte do grupo de colaboradores da Unipar por 14 anos, quando coordenou o curso de Pedagogia e implantou o projeto Brinquedoteca; em Curitiba, também coordenou, por três anos, o sistema de ensino ‘Aprende Brasil’, da editora Positivo.

Nogueira diz estar feliz com os resultados da aula: “O conteúdo trabalhado foi muito interessante e, para este momento que vivemos, o diálogo proporcionado foi muito rico e esclarecedor; tivemos o público esperado e, pelo formulário avaliativo, todos disseram ter gostado muito, não poupando elogios à palestrante”.

Entre os participantes estavam estudantes, professores e egressos da Unipar e professores e alunos de outras instituições de ensino.

A aula está disponível na plataforma do YouTube. Para acessá-la é só clicar no link:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hEShVk1TCYw&feature=emb_logo&ab_channel=TVUP.