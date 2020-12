Representantes da saúde relembram a importância do isolamento no fim de ano

A última reunião ordinária do ano da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná (CIB), realizada nesta quarta-feira (9), por meio de videoconferência, reafirmou a importância de a população manter o distanciamento e o isolamento para prevenir a Covid-19 e ressaltou a necessidade de atenção redobrada em relação à Covid-19 por parte do Estado e municípios no período das festas de fim de ano.

“Não podemos baixar a guarda neste período, temos que seguir em alerta geral pois vivenciamos uma curva ascendente de casos, internamentos e óbitos no Estado. Por isso reafirmamos que a hora é de ainda mais união entre os gestores”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“O momento também é de grande expectativa em torno da vacina contra a Covid-19 e reiteramos aqui, junto aos gestores e à população paranaense, a total confiança do Governo do Estado no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que definirá as estratégias a serem tomadas para a vacinação no país. Confiamos que o PNI é a solução de isonomia quanto a definição sobre a manufatura e distribuição da vacina para todos os estados”, afirmou.

“A vacina vai chegar, mas até que a imunização alcance os resultados esperados, as medidas restritivas devem ser mantidas e para isso contamos com apoio de todos os municípios”, explicou o secretário.

O diretor-geral da Secretaria da Saúde, Nestor Werner Júnior, destacou a cooperação de todos os municípios durante os nove meses de enfrentamento da pandemia. “Sabemos da exaustão de todos, mas temos que nos manter permanentemente mobilizados e projetar com segurança maior os próximos passos deste combate”. A manutenção das medidas de prevenção também foi ressaltada pela presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), Ângela Pompeu. “É uma situação atípica para todos e a parceria é fundamental”, disse ela.

Alerta

Durante a reunião, a Secretaria da Saúde apresentou um balanço da atual situação epidemiológica e de ocupação de leitos diante da pandemia. A coordenadora e Vigilância Epidemiológica, Acácia Nasr, destacou que a média móvel no Paraná registra hoje 31 óbitos.

Segundo o diretor de Gestão em Saúde da Secretaria, Vinícius Filipak, a capacidade operacional adicional de leitos está no limite no Paraná. “As quatro macrorregiões apresentaram crescimento súbito de ocupação. Extrapolamos nestas duas últimas semanas o platô do período do inverno, quando junto com a Covid também tínhamos muitas internações por outras doenças respiratórias”, disse.

Medidas indispensáveis

Ele explicou, ainda, que o atual estágio da pandemia exige investimento em ações qualificadas para a redução da transmissão. “A abertura de leitos não é a única resposta para o enfrentamento. Ninguém enfrenta pandemia apenas com leitos. Reafirmamos que as medidas restritivas de circulação, distanciamento e isolamento são indispensáveis até a chegada da vacina e de medicamento para a doença”, afirmou Filipak.

Até o momento, informou Filipak, 99% dos pacientes que apresentaram Covid-19 no Paraná foram internados na macrorregião de origem. A estratégia tem tido êxito, mas nossa capacidade está no limite e já começamos a apresentar uma espera indesejável para esses internamentos. Por isso a necessidade deste alerta a todos os municípios e também à população para o reforço das medidas de prevenção e de restrição”.

CIB

A CIB é formada por representantes da Secretaria Estadual da Saúde e representantes de secretários municipais, indicados pelo Cosems/PR (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde).

A CIB caracteriza-se como instância de negociação e deliberação de ações operacionais do SUS no âmbito do Estado.