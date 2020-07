Retomada econômica em Cascavel oferece programação especial

Após a realização de pesquisas, as entidades envolvidas no Programa de Retomada Econômica de Cascavel vão desenvolver uma série de ações com foco no combate aos reflexos da crise. Dividido em frentes de atuação, o Programa contempla também o setor do comércio, que é composto por mais de 14,7 mil empresas e gera mais de 27 mil empregos na cidade.

O primeiro passo foi dado com a formação de um grupo de trabalho específico, composto pela Prefeitura de Cascavel, Câmara Municipal, Sebrae/PR, Instituto de Planejamento de Cascavel, Acic, Amic, Fecomercio PR, Sesc, Senac, Sindilojas e Codesc. Com isso, as entidades priorizaram três temas para o setor do comércio: capacitação, consultoria e assessoria; acesso ao crédito e fomento as compras locais.

“A maior proposta do movimento é massificar o acesso ao conteúdo, ou seja, cada entidade envolvida irá replicar os conteúdos e campanhas, dando mais publicidade ao que está sendo trabalhado. Na última semana, realizamos uma webinar sobre crédito e, agora, começaremos uma programação que vai contemplar temas como canais de venda, gestão financeira, inovação e comportamento do consumidor”, explica a consultora do Sebrae/PR, Danieli Doneda.

Além das webinars, a programação contempla a oferta de consultorias e capacitações gratuitas aos empreendedores do comércio. No cronograma, a Acic vai oferecer capacitações gratuitas em marketing digital; Senac vai oferecer o curso “e-commerce: vendendo no comércio eletrônico” para pelo menos 45 micro e pequenas empresas de Cascavel; Sebrae/PR e Fecomércio PR vão disponibilizar vagas ilimitadas para a capacitação “Varejo Digital” e Amic vai disponibilizar 120 horas de consultorias gratuitas por empresa, sob demanda, por meio do projeto Conecta Amic.

“É uma união que oferece ao empresário do comércio conteúdos gratuitos e acessíveis sobre temas de importância para essa retomada. Tudo será ofertado no formato EAD, de modo que não teremos aglomerações e preservaremos a saúde dos participantes”, enfatiza a consultora.

Programação

As webinars para o comércio serão realizadas sempre nas quartas-feiras, às 20h. Nesta quarta (22), o tema abordado será “canais de vendas: como usá-los para vender mais no comércio varejista”. No dia 29, o assunto será “gestão financeira: crie o futuro gerenciando o presente da sua empresa”. Em agosto, no dia 05, o tema será “como inovar com sua equipe no universo digital” e no dia 12, haverá o encerramento, com a webinar “marketing para o varejo pós-Covid: novas soluções para um novo consumidor”.

Para ter acesso às transmissões, basta acessar o Facebook da Prefeitura de Cascavel ou os canais parceiros. Para a inscrição nos cursos e capacitações, é necessário entrar em contato com as entidades organizadoras. Os interessados em garantir a inscrição na capacitação do Varejo Digital, por exemplo, podem mandar um e-mail para ddoneda@pr.sebrae.com.br. No que diz respeito ao Conecta Amic, basta entrar em contato pelo telefone (45) 99859-0111 ou (45) 3036-5636. Quanto ao curso do Senac, é possível obter informações com Laís pelo telefone (45) 9 9956-3596. Para se inscrever nas capacitações da Acic, o contato deve ser feito pelo telefone (45) 3321-1424.