Rodovias entre Assis Chateaubriand e Toledo recebem melhorias

Teve início esta semana as melhorias no pavimento da PR 239 e PR 317, no trecho entre os municípios de Assis Chateaubriand e Toledo. Os serviços fazem parte do programa Conservação de Pavimentos (COP) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). Neste momento as obras estão no quilometro 372 (próximo ao trevo de Toledo)

Estão em andamento os serviços de manutenção, que corrigem problemas no pavimento, como buracos e trincas; reperfilagem com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nos locais com irregularidades maiores, garantindo uma pista mais plana e confortável.

As obras fazem parte de um pacote de melhorias nas rodovias do Paraná, solicitado pelo deputado Marcel Micheletto, ainda em maio de 2019, junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná e ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Na segunda-feira (6), assim que assumiu a secretaria de Administração e da Previdência, Micheletto, tratou do assunto com secretário da pasta Sandro Alex.

“Essa é uma obra que estávamos solicitando ao governo desde o ano passado. Fizemos o pedido ao nosso governador Ratinho Júnior, vencemos a burocracia e hoje temos a satisfação em anunciar que tiveram início os serviços de recuperação deste trecho”, disse. Micheletto firmou ainda que as obras trarão conforto, comodidade, mais acima de tudo segurança aos motoristas que diariamente utilizam desta rodovia, ou seja, o impacto é direto na vida da população.