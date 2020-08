Romanelli e Hannouche acompanham obras de duplicação da BR 369

O deputado Luiz Claudio Romanelli destacou nesta quarta-feira (29), o andamento dentro do cronograma das obras de duplicação da Rodovia Melo Peixoto (BR 369), no trecho entre Cornélio Procópio e Jataizinho. As obras que estavam paralisadas foram retomadas pela concessionária Triunfo Econorte, que explora três praças de pedágio na região do Norte do Estado. (Jacarezinho, Jataizinho e Sertaneja).

“Se não tivéssemos pegado firme e brigado com a Econorte e com o DER, não estaríamos com a duplicação da rodovia. O que queremos é ver a obra pronta, duplicada”, disse o deputado. Romanelli vistoriou neste final de semana o andamento das obras, acompanhado do prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche.

A Econorte suspendeu as obras temporariamente, mas com a briga e a insistência do deputado, os trabalhos foram retomados e ganharam novo impulso. Em alguns trechos, inclusive, é possível trafegar nos dois sentidos.

Articulação

“Romanelli é o grande idealizador dessa luta e tem intercedido de maneira incansável para a sequência dos trabalhos onde estão sendo investidos mais de R$ 200 milhões”, diz o prefeito. “Há algum tempo, anunciamos a duplicação desse trecho. Muita gente não acreditou e hoje voltamos para mostrar que o sonho se transformou em realidade”, completa Hannouche.

Desde que a rodovia BR 369 foi pedagiada, a Triunfo Econorte assumiu o compromisso de realizar diversas obras no trecho entre as praças de Jacarezinho e Jataizinho. A duplicação de Cornélio Procópio a Jataizinho se confirmou somente em fevereiro de 2018, com a assinatura da ordem de serviço e o início das obras.

Romanelli cobrou insistentemente o cumprimento do acordo contratual do Estado com a Econorte. Segundo o deputado a obra segue em bom andamento e perfeitamente dentro do cronograma. “Se a gente tem que pagar esse pedágio caro, pelo menos a Econorte tem de deixar uma obra de infraestrutura importante para Cornélio Procópio e região que é essa duplicação”.

Antecipada

O deputado lembra que o movimento de duplicação da rodovia começou em 2015, por meio de uma grande mobilização que envolveu diversos segmentos da sociedade da região de Cornélio Procópio. A duplicação da rodovia estava prevista para ser feita em 2021, mas foi antecipada.

Além da pista dupla, também serão construídas quatro novas pontes, quatro viadutos, dez retornos em nível e quatro correções geométricas de curvas, resolvendo os problemas das famosas “curva da telha” e “curva do bode”, que ficarão mais suaves.

A obra teve início na região de Cornélio Procópio, mas ao longo dos 34 quilômetros outras equipes realizaram trabalhos preliminares de limpeza, topografia e serviços de terraplenagem, além da adequação dos acessos já existentes e da sinalização e dos pontos de parada de ônibus.