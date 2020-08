Romanelli entrega caminhão compactador para munícipio de Colorado

O deputado Luiz Claudio Romanelli participou nesta quarta-feira (12), da entrega de um conjunto de veículos de apoio a ações de sustentabilidade pelo governador Ratinho Júnior e pelo secretário Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo). Colorado, na região Noroeste, cidade representada por Romanelli na Assembleia Legislativa, recebeu um caminhão compactador.

Ao todo, foram entregues 16 caminhões de coleta seletiva do tipo baú, 20 caminhões-pipa e 15 caminhões compactadores de lixo orgânico para 48 cidades do Paraná.

O prefeito Marcos Mello disse que o caminhão compactador, com capacidade para até sete toneladas, será muito útil na logística da destinação do lixo no aterro sanitário. “Os moradores estão comprometidos na conservação e limpeza da cidade e o caminhão vai nos ajudar muito”, disse Mello.

“É um investimento de R$ 200 mil que será aplicado na política de preservação e conservação ambiental. Um compromisso assumido com o prefeito Marcos Mello, que hoje entregamos, junto com o governador Ratinho Júnior. Palavra dada é palavra cumprida”, disse Romanelli.

Um novo lote com 50 caminhões está em processo de licitação. “Estamos pensando em crescimento sustentável, geração de emprego, cuidado e recuperação com o meio ambiente. A natureza está nos dando sinais preocupantes, como a crise hídrica e o tufão bomba. Esse investimento é a primeira parte, uma ação de curtíssimo prazo, vamos levar água às comunidades rurais e melhorar o tratamento dos resíduos municipais”, afirmou Márcio Nunes.