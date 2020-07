Romanelli pede urgência na duplicação da Rodovia do Xisto

O deputado Luiz Claudio Romanelli pediu nesta terça-feira (14), urgência no término das obras de duplicação da BR 476, em especial ao que se refere ao trecho dos km 156 e km 198 que liga Lapa à Araucária na região metropolitana de Curitiba. Um expediente com o pedido de previsão da retomada das obras foi encaminhado a Agência Reguladora do Paraná (Agepar) e ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER).

Conhecida como Rodovia do Xisto, a BR 476, no trecho entre Araucária e Lapa está recebendo obras de duplicação. Segundo Romanelli, usuários da rodovia que utilizam o trecho diariamente têm cobrado um posicionamento em relação à conclusão das obras.

“São reiteradas cobranças dos usuários que trafegam diariamente por essas rodovias e que pedem que sejam duplicadas o mais breve possível”, disse Romanelli

O expediente foi encaminhado ao diretor-geral do DER, Fernando Furiatti Saboia e ao presidente da Agepar, Omar Akel.