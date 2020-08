Rondon recebe do governo do Paraná R$ 4 milhões em investimentos

Na tarde desta quinta-feira (13), estiveram em Marechal Rondon o deputado estadual Hussein Bakri e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Na prefeitura, participaram de um encontro que contou com a presença do prefeito Marcio Rauber, vice-prefeito Ilário Hofstaetter, presidente da Acimacar, Ricardo Leites de Oliveira, comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Tiago Zajac, vereadores Valdir Port (Portinho) e Vanderlei Sauer, entre outras autoridades.

Na oportunidade, foram confirmados mais R$ 4 milhões em investimentos para Marechal Rondon, sendo R$ 3 milhões para o prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul, trecho que foi municipalizado recentemente entre o Supermercado Copagril II e a estrada de acesso ao Clube Lira, e R$ 1 milhão para a ampliação do Hospital Municipal.

Bakri, durante pronunciamento, contou sua trajetória política e falou das obras já conquistadas para o município rondonense. “Marechal Rondon merece estes investimentos. Os projetos elaborados pela prefeitura são bem feitos. Coloco-me à disposição do município para continuar buscando recursos para toda a população”, destacou.

Foi o líder do governo do estado na Assembleia quem anunciou o aporte, em R$ 1 milhão, para a ampliação do Hospital Municipal. “Recebi há pouco a confirmação do empenho destes recursos. Mais um pedido do município que estamos atendendo”, destacou.

Vale ressaltar que o município já recebeu a confirmação de mais R$ 1 milhão, do governo federal, através de pedido do vereador Valdir Port, que irão se somar aos recursos do governo estadual, para a ampliação da unidade hospitalar. Isso garantirá o aumento no número de leitos disponíveis para a população.

Sandro Alex, por sua vez, destacou o trabalho que o governo paranaense vem fazendo em toda a região Oeste, principalmente quanto a obras que vinham sendo reivindicadas pela população por muitos anos. Foi o secretário quem anunciou os R$ 3 milhões para o prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul. “Um dos primeiros mandatários municipais que sentou em meu gabinete, quando assumi, foi o prefeito Marcio Rauber. Já conquistamos importantes obras para a região e para o município, e vamos continuar trabalhando para viabilizar mais obras”, destacou Sandro Alex.

Do montante necessário para as obras, R$ 1 milhão será do governo do estado, R$ 1 milhão de emenda do deputado Hussein Bakri e R$ 1 milhão de contrapartida da prefeitura.

Sobre o Contorno Oeste, cuja obra está paralisada, o secretário garantiu que os problemas que estão impedindo o andamento dos trabalhos, estão sendo tratados no âmbito do Poder Judiciário e, que dentro em breve, a obra deve ser retomada.

O prefeito Marcio Rauber enfatizou a forma com que o secretário Sandro Alex e o deputado Hussein Bakri tratam as questões de Marechal Rondon. “Sempre somos muito bem atendidos, Marechal Rondon tem recebido atendimento especial. Importantes obras já foram realizadas no município, através da intervenção destas duas lideranças, como a pavimentação sobre pedras irregulares de Margarida até Pato Bragado e a revitalização completa do Contorno Sul (Anel Viário). Hoje recebemos a confirmação de mais recursos para importantes obras. Só temos a agradecer”, mencionou o prefeito.

Acimacar

O presidente da Acimacar, Ricardo Leites de Oliveira, aproveitou a ocasião para entregar uma pauta de reinvindicações para as autoridades estaduais. Entre elas destacam-se a viabilização de Universidade Federal para o município, nova sede para o BPFRON (segundo Sandro Alex, os recursos já estão garantidos), continuação das obras do contorno Oeste, duplicação da BR 163, entre Marechal Rondon e Guaíra, extensão da Ferroeste, e o apoio na luta pela continuidade do pagamento dos royalties de Itaipu, após 2023.

Sangue Bom

Já o presidente da Associação Sangue Bom, Wilmar Güttges, entregou outro pedido ao secretário estadual. Que este colabore para que a Secretaria de Estado da Saúde autorize a extensão do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) para Marechal Rondon, com um ponto de coleta. Segundo o presidente da entidade, o município já cedeu um espaço, a Vigilância Sanitária deu autorização, faltando apenas, ainda, a autorização do estado.

“Vamos dar atenção especial para estes importantes pedidos. Em breve, retornaremos para o município, para trazer mais benefícios para a população”, finalizou Sandro Alex.