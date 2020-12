Saiba como aproveitar a segunda parcela do 13º da melhor forma

A partir desta semana, milhões de brasileiros vão começar a receber a segunda parcela do 13º salário, que tem como data-limite o dia 20 de dezembro, o benefício deve injetar R$ 208 bilhões na economia este ano. O valor extra que entra no orçamento é bastante comemorado pelos trabalhadores, já que oferece um alívio nas contas de fim de ano, como presentes e ceia de Natal, viagens e até compra de aparelhos, como celulares e televisores, que não estavam previstos.

Mas é preciso se organizar para não entrar em novas dívidas, alerta Amanda Holanda Santos da Cunha, especialista em Educação Financeira do Instituto Sicoob. “Não é porque esse valor a mais chegou que você deve sair gastando. O ideal é, primeiro, ter uma tabela, que pode ser feita tanto no computador quanto à mão, em que você coloca o que recebe e o que gasta”, afirma a especialista.

Isso ajuda, segundo ela, a manter os pés no chão. “Muitas vezes, as pessoas acabam gastando toda a segunda parcela do décimo terceiro sem ter em mente que em janeiro surgem contas que já deveriam estar programadas no orçamento, como IPTU, IPVA e material escolar”, diz. Por esse motivo, ter uma tabelinha em mãos, lembrando o que você ainda vai gastar, é essencial para começar a colocar ordem na casa.

Para Amanda, o ano de 2020 mostrou a importância de ter a famosa “reserva financeira” para quitar gastos do dia a dia em emergências. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até setembro, 13,5 milhões de brasileiros estavam desempregados: uma alta de 33,1% com relação a maio, quando as medidas de isolamento social se tornaram mais rígidas e a pandemia ficou mais forte no País.

“Foi um ano de muitas mudanças sociais, mas também financeiras na vida das pessoas. Afinal, muita gente perdeu o emprego, não conseguiu voltar ao mercado de trabalho e acabou aprendendo na dificuldade o quanto é importante ter o hábito de poupar”, analisa a especialista.

Especificamente para a segunda parcela do 13º salário, a indicação da educadora financeira é que os trabalhadores não se empolguem ao ver o dinheiro “a mais” na conta bancária. “É preciso lembrar, também, da amortização de dívidas. Muitas vezes, vale a pena negociar um pagamento à vista para encerrar os débitos com alguma instituição e começar 2021 de cara limpa”.

Investimentos e reserva de emergência

Segundo Amanda, a principal dica do ano é calcular a reserva de emergência. “A gente indica que esse fundo seja de três a 12 meses do seu gasto. E esse valor pode ser colocado em uma caderneta que possa ser resgatada imediatamente e que não ofereça tantos riscos quanto um investimento na Bolsa de Valores, por exemplo”. A partir desse acumulado, ela conta que é possível começar a diversificar a carteira de investimentos.

Para quem vai comprar presentes

Se mesmo assim você é fã de dar presentes no fim do ano, Amanda destaca que é preciso pesquisar muito bem para não cair em ciladas. “Eu sempre indico a busca por histórico de preços, que está disponível gratuitamente em vários sites. Nesse comparador, você consegue encontrar o quanto aquele produto estava custando há meses e ver o preço de hoje. É até importante fazer isso antes de ir a um shopping, por exemplo, porque aí você tem argumento para negociar o valor final”, comenta a especialista.

Para quem tem vergonha de pedir um desconto, aí vai uma dica valiosa: “A negociação faz parte do processo de venda. Diariamente, você está trocando seu tempo por dinheiro. Então não tem que se envergonhar, pois o montante que você tem em mãos é parte importante do seu dia a dia. É uma forma até de se valorizar”, finaliza.

Clínicas Financeiras Virtuais

A instituição mantém um programa on-line e gratuito, batizado de Clínicas Financeiras Virtuais, que auxilia pessoas dos quatro cantos do Brasil a ter organização no orçamento mensal. As dicas são oferecidas por orientadores financeiros, que dão consultorias individuais e totalmente na faixa. As consultas são agendadas diretamente pelo site Clínicas Financeiras Virtuais, pelo WhatsApp (61) 3217-7311 ou pelo e-mail clinicasfinanceiras@sicoob.com.br

Sobre o Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,8 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 390 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3,4 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br.