Sanepar chega aos 58 anos com perfil inovador

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) completa 58 anos no sábado (23) como uma das empresas mais inovadoras do setor no país. A criação da empresa, em 1963, pelo governador Ney Braga, teve o objetivo de promover o saneamento básico no Estado, que era bastante precário. À época, pouco mais de 8% da população era servida por rede de água e 4,1% tinha rede de coleta e remoção de esgoto. Das 221 sedes municipais, 37 tinham água potável e apenas 13 contavam com serviço de esgoto.

O primeiro sistema assumido pela Companhia foi o da capital Curitiba. Em 1969, a empresa inaugurou a Estação de Tratamento de Água Iguaçu, que inicialmente tratava 1.000 litros de água por segundo. Para se ter uma ideia, atualmente essa mesma ETA remodelada tem capacidade para tratar 3.600 litros por segundo.

Em 1972, a Sanepar aderiu ao Plano Nacional de Saneamento (Planasa) criado pelo Governo Federal para estimular os municípios a firmarem contrato com as companhias estaduais. A Companhia, que já atendia 15 municípios, passou a atuar efetivamente como concessionária estadual, ampliando sua base.

Aos poucos, a estrutura de atendimento cresceu e se modernizou com tecnologias que melhoraram a eficiência dos serviços. A Sanepar cumpriu o propósito para a qual foi criada, alterando o cenário do saneamento no Paraná.

Com operação em 345 municípios no Paraná e na cidade de Porto União, em Santa Catarina, a Sanepar se destaca com um dos melhores indicadores de saneamento do Brasil. A Companhia do Paraná garante água potável para 100% da população urbana nos municípios onde opera; e a rede coletora o serviço de tratamento atende 75% dessa população.

No ano passado, a empresa passou por mais uma etapa de modernização: o Governo do Paraná atualizou a lei de criação da Companhia, tornando a empresa mais versátil e competitiva para o mercado, com possibilidade de atuar em outros estados e até em outros países.

Destaque

O desempenho da Companhia como uma das melhores do setor tem o reconhecimento dos principais rankings de avaliação de gestão, transparência, inovação e ambiental. Um exemplo é o ranking Valor 1000, publicado pelo principal jornal de economia do país, o Valor Econômico, que classifica a Sanepar como a segunda melhor empresa do Brasil no setor água e saneamento.

Além disso, a Sanepar tem o título, na região Sul, de campeã em Serviços Públicos quanto à rentabilidade líquida, conferido pelo Grupo Amanhã. Outro reconhecimento importante é para a qualidade dos demonstrativos financeiros da empresa que, pela sétima vez, recebeu o Troféu Transparência. A premiação é concedida pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). O júri é formado por alunos de mestrado e doutorado em Controladoria e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP).

“Completamos 58 anos de atividades superando muitos desafios, com investimentos constantes em tecnologia e inovação que resultam em excelência de atendimento. Isso é possível porque temos um corpo técnico qualificado. São pessoas que sabem da importância de seu trabalho para melhorar a saúde e a vida de milhares de pessoas”, afirma o diretor-presidente da Companhia, Claudio Stabile.