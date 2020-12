Sanepar suspende rodízio em Curitiba e Região Metropolitana

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) suspendeu o rodízio no abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana a partir da terça-feira (22) até 3 de janeiro. A suspensão foi possível graças à combinação das chuvas do fim de novembro e início de dezembro e do uso econômico da água pela população, atendendo à campanha META20. Com isso, o nível das barragens aumentou permitindo um fôlego neste período. “Analisamos o impacto da medida e ajustamos a operação por ser este um momento sensível de partilha e confraternização entre as famílias”, diz o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

Stabile reforça para que a população continue com a redução do consumo. “É importante que a população não mude os hábitos já incorporados de economia”, diz. Historicamente, há um aumento de consumo de cerca de 5% neste período de festas. Isto significa um consumo a mais de 400 litros de água por segundo, o suficiente para atender uma cidade com aproximadamente 150 mil pessoas.

Reservatórios

Na terça-feira (22), o nível dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado (SAIC) de Curitiba e Região Metropolitana está em 40,86%. A última vez que o nível das barragens chegou a este patamar foi em maio deste ano. Nos primeiros 15 dias de dezembro, o acumulado de chuva foi de 160,6 milímetros.

Desde o início do rodízio a empresa já promoveu mais de 20 ações complementares em busca de novas fontes de abastecimento. Isto promoveu um incremento de 4 bilhões de litros de água ao Sistema de Abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana.

A suspensão do rodízio não contempla alguns bairros de Almirante Tamandaré, Colombo, Quatro Barras, Tijucas do Sul e Bocaíuva do Sul, que não fazem parte do Sistema de Abastecimento Integrado (SAIC). Nestas cidades a captação de água é feita por meio de poços e neste caso as chuvas não alteraram a disponibilidade de água.

No site www.sanepar.com.br está a tabela completa com os bairros que estarão no rodízio.