Santa Helena concentra esforços para eliminar criadouros de mosquito

Tendo em vista as condições climáticas, chuva e calor, a secretaria municipal de Saúde intensificou o trabalho de combate à Dengue iniciando primeiramente pelos prédios e locais públicos.

Os agentes de endemias com apoio dos funcionários terceirizados, estão fazendo arrastões em todas as escolas, Centros Municipais de Educação Infantil, balneários, ginásios de esportes, praças entre outros espaços da municipalidade a fim de recolher todos os objetos que possam armazenar água e se transformar em criadouros do mosquito transmissor. A ação é um pedido do prefeito Zado e vice Dinho Maraskin tendo em vista as condições que favorecem a proliferação do mosquito e também em virtude dos recessos de fim de ano que mantiveram algumas instituições públicas fechadas.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Cristiane Mozer Binko, após esta varredura nos locais públicos, a ação será estendida para as residências: “O município está contratando uma empresa especializada para efetuar a limpeza da cidade e distritos e a verificação dos terrenos e quintais de todo o Município, afinal é uma questão de saúde pública que precisa ser levada à sério,” justifica.

Ação Conjunta

Todos nós devemos fazer a nossa parte e, neste sentido, a secretária municipal de Saúde convoca a população para participar desta campanha de combate à doença: “Ainda não temos muitos casos de Dengue porém, diante desta combinação de muita chuva e calor, sabemos que se não cuidarmos, em breve teremos um surto da doença, por isso estamos fazendo uma ação preventiva a qual a população também pode participar, eliminando dos quintais e também das casas, os objetos que acumulam água,” conclui a gestora.