Santa Terezinha de Itaipu é premiada em programas de apoio e incentivo ao produtor rural

Santa Terezinha de Itaipu foi reconhecida mais uma vez entre os municípios do Paraná, pelo trabalho de excelência que vem realizando, com destaque aos projetos de inovação.

Na tarde de quinta-feira (10), o prefeito Cláudio Eberhard foi premiado nos programas de apoio e incentivo ao produtor rural, com o Certificado de Reconhecimento emitido na 8ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, transmitido ao vivo, em sessão virtual do plenário da Câmara de Vereadores de Curitiba, via canal Youtube.

Neste ano, a comissão julgadora premiou 43 projetos que trouxeram inovação na gestão pública e que melhoraram a qualidade de vida dos paranaenses, como é o caso de Santa Terezinha de Itaipu, que desenvolveu por meio da secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, quatro programas de apoio ao produtor rural, incentivando dessa maneira a permanência do homem no campo. São eles: Programa de Atendimento aos Pequenos Produtores Rurais (Promer-solo), Programa de Distribuição de Insumos Agrícolas a Pequenos Produtores Rurais (Produza), Programa de Incentivo a Piscicultura (Pró-peixe) e o Programa de Apoio à Pequenos Pecuaristas e Melhoramento Genético (Progen).

A honraria, é motivo de orgulho para o prefeito Cláudio Eberhard, que no oitavo ano consecutivo recebe em nome de Santa Terezinha, o reconhecimento pela gestão municipal, pautada na qualidade de vida dos itaipuenses.

O Prêmio Gestor Público Paraná é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal que visa incentivar e premiar as boas práticas da gestão pública.

Para Laerzio Chiesorin Junior, coordenador geral do prêmio, 2020 foi um ano desafiador para os prefeitos que mesmo assim conseguiram inovar e empreender não olhando para os riscos do momento.

O desafio para os gestores municipais no próximo ano é colocar em prática políticas públicas que promovam a dignidade humana e o bem social das famílias. O tema da 9ª edição do prêmio gestor 2021 será “Assistência Social”.