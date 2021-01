SEBRAE apresenta propostas para equipe de Governo de São Miguel do Iguaçu

O Prefeito de São Miguel do Iguaçu, Motta, esteve na tarde de quarta-feira (13) em reunião com representante do SEBRAE, equipe de Governo e ACISMI, com objetivo de renovar a parceria entre Administração Municipal e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Marcelo Padilha, Consultor do SEBRAE, apresentou aos gestores algumas propostas e ideias de como pode contribuir para melhorar o ambiente de negócios no Município. “Falamos sobre compras públicas, incentivando o empresário local fornecer o serviço à Prefeitura, para que essa renda gire na própria cidade. Deliberamos também, sobre a simplificação de procedimentos internos para emissão de licenças mais rapidamente pela Prefeitura, além de outras ações de incentivo do empreendedorismo, programas que podem ser criados com as demais instituições, tudo beneficiando a economia local”, enfatiza Marcelo.

Em fevereiro, o consultor estará novamente no Município estabelecendo quais serão os projetos desenvolvidos em São Miguel, em conjunto com SEBRAE, ACISMI e Prefeitura durante os próximos dois anos.