Sebrae: lives com histórias de empreendedores de sucesso do país

Apesar da crise provocada pela pandemia do Coronavírus, donos de pequenos negócios seguem superando os desafios e inovando para adaptar a gestão e permanecer em atividade. Para contar histórias inspiradoras de empreendedores que tiveram apoio do Sebrae, a instituição está promovendo, desde o início desta semana, dia 03 de agosto, a série de lives #SebraepeloBrasil.

A programação tem duas semanas de encontros com donos de pequenos negócios de dez estados do país. As lives são transmitidas sempre às 17h, com mediação da analista de comunicação da instituição, Ana Canêdo, nas redes sociais do Sebrae Nacional (Instagram e YouTube), além da transmissão no Facebook do Sebrae/PR.

No dia 7 de agosto, próxima sexta, às 17h, a programação terá três empreendedores paranaenses: João Tosin, da Celero, plataforma de gestão financeira, de Curitiba; Michele Bertoletti Rosso, da Vinícola Sanber, de Bituruna; e Terezinha Ferronato de Moraes, da Casa das Linhas Heluana, de Realeza. Eles falarão sobre suas histórias de sucesso, que contaram com a orientação e apoio do Sebrae.

Terezinha Ferronato de Moraes, por exemplo, reinventou seu negócio em decorrência da crise provocada pela Covid-19, aos 68 anos. Com 40 anos de existência, a loja de aviamentos ficou fechada por causa da quarentena e as receitas caíram drasticamente. Ela passou a gravar vídeos que foram publicados no Youtube e redes sociais e tornou-se a “vó blogueira”.

Sebrae no apoio ao empreendedor

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae durante a pandemia mostrou que 96,4% da sociedade concorda que a contribuição do Sebrae para o Brasil é importante e 84% têm uma imagem positiva da atuação da instituição.

A instituição intensificou as ações de apoio aos donos de pequenos negócios em todas as unidades da federação. Desde a chegada da pandemia toda a rede de colaboradores foi direcionada para reforçar o atendimento e orientação online. No Paraná, por exemplo, foram 355 mil atendimentos online nos últimos quatro meses. No começo de julho, foi lançado o portal totalmente reformulado e mais atrativo para o empresário. Desde março, o site já teve mais de 429 mil visualizações e 165 mil usuários únicos. Ao todo, foram realizadas 57.662 matrículas em cursos de EAD nas plataformas digitais do Sebrae/PR.

Além da oferta de cursos, e-books, cartilhas e outros materiais exclusivos também houve o desenvolvimento de soluções exclusivas para o período de pandemia, como por exemplo, a ferramenta de Orientação ao Crédito, e o Guia de Tendências.

A programação de lives #SebraePeloBrasil, acontece de segunda a sexta-feira, às 17h (todas as lives estão disponíveis no https://www.youtube.com/watch?v=FjieVP_WF0I.