Sebrae promove a Semana Global de Empreendedorismo

Entre os dias 16 e 22 de novembro, acontece a maior iniciativa dedicada ao empreendedorismo no Brasil. A Semana Global de Empreendedorismo (SGE), que promete mobilizar todo o país, é organizada pelo Sebrae e por parceiros que são referências do ecossistema empreendedor brasileiro (Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Anprotec, Artemisia, Brasil Júnior, Conaje, Endeavor, Junior Achievement e a Rede Mulher Empreendedora – RME).

Com o tema “Retomada da Economia e o Papel do Empreendedorismo”, a 13ª edição da SGE será realizada em um formato inédito, totalmente online, por causa da pandemia. Para participar gratuitamente, basta identificar a programação dos eventos na internet (www.empreendedorismo.org.br) e clicar em “Veja aqui a programação do seu Estado”. Aqueles que tiverem interesse em divulgar seu evento ou iniciativa de fomento ao empreendedorismo no âmbito da SGE também poderão fazê-lo no mesmo endereço.

No Paraná, estão previstas mais de 500 ações promovidas pelo Sebrae/PR, segundo o diretor de Operações da instituição, Julio Cezar Agostini. Mas, o número poderá ser maior com as atividades realizadas por parceiros, como instituições de ensino superior e entidades empresariais.

“A nossa programação será bem variada, com oficinas, palestras e seminários, de acordo com as demandas de cada região do estado. Também teremos atividades relacionadas às mulheres, em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, em 19 de novembro”, projeta Agostini.

Recordes

Nos últimos três anos, a SGE no Brasil bateu recordes de resultados, o que faz da Semana brasileira a maior do mundo, com sete premiações internacionais. Mais de 2,5 milhões de pessoas já foram mobilizadas no país em cerca de 20 mil atividades. Com uma programação ampla, o evento tem o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando os brasileiros a empreender.

Diante da crise causada pela pandemia que impactou os pequenos negócios, a Semana Global de Empreendedorismo 2020 traz a discussão de temas relacionados ao momento de retomada das atividades, como os desafios da gestão financeira e recuperação de dívidas; oportunidades de negócios nos segmentos mais afetados pela pandemia; diferenciais competitivos e novos modelos de negócios; transformação digital dos pequenos negócios, dentre outros.

A abertura, no dia 16, às 10h, contará com a participação do presidente da Global Entrepreneurship Network (GEN), Jonathan Ortmans, que abordará a temática “Pandemia e recuperação da economia”. No mesmo dia também estão previstos painéis para discutir as políticas públicas, marcos regulatórios e ambiente de negócios no pós-crise; a nova economia e oportunidades; lições internacionais de empreendedorismo com foco no cliente e a transformação digital e o poder das redes.

Entre as presenças já confirmadas estão o ex-aluno da Escola do Sebrae e atual diretor da Startup Genome, Arnobio Morelix, que foi vencedor, no ano passado, do prêmio considerado o “Oscar” do empreendedorismo no Global Entrepreneurship Congress (GEC); o palestrante americano, autoridade internacional em experiência do cliente, Don Peppers; e a executiva de TI, sócia fundadora do Movimento Black Money, Nina Silva. A programação também conterá com palestra da Saras Sarasvathy, criadora do método do Effectuation.

Vocação

Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, a vocação empreendedora do brasileiro é indiscutível e, em momentos de crise, fica ainda mais evidente. “Mesmo em um cenário de incertezas, o número de novos Microempreendedores Individuais (MEIs) formalizados em 2020 superou em quase 43 mil registros em relação ao resultado do mesmo período, referente aos cinco primeiros meses da pandemia. E aproximadamente 100 mil novos negócios foram registrados como microempresas e empresas de pequeno porte”, declarou.

O Brasil é o quarto país mais empreendedor do mundo e deve registrar em 2020, o maior nível de empreendedorismo dos últimos 20 anos, com um quarto da população adulta envolvida em seu próprio negócio. A estimativa é feita pelo Sebrae, com base na análise histórica da Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), considerada o principal estudo sobre empreendedorismo no mundo.

Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

A programação da SGE também será marcada pelas comemorações do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, no dia 19 de novembro. O Sebrae preparou um dia inteiro com palestras e rodadas de conversas virtuais para discutir os principais desafios da mulher empreendedora, a partir da vivência de projetos como o Sebrae Delas, iniciativa piloto, realizada nos últimos dois anos em 12 estados do Brasil para apoiar ao empreendedorismo feminino.

As atividades previstas vão tratar de liderança, inovação, participação em redes, equilíbrio entre o aspecto pessoal e profissional, crenças limitantes, maternidade, entre outros.