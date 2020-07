Sebrae realiza live sobre história da panificação no Paraná

Produtores, artesãos, especialistas e empreendedores contarão a história de territórios, pessoas e produtos agroalimentares do Paraná – com rastreabilidade, originalidade e qualidade – na live “Do campo à mesa: pão quentinho do Paraná na sua mesa”, realizada pelo Sebrae/PR, na próxima quarta-feira (29), a partir das 16 horas. Durante o bate-papo, será produzido um pão com fermentação natural, com dicas e segredos para que o público possa reproduzir a receita em casa.

O Chef Boulanger e proprietário da Chicago Bakery, Rodrigo Santiago, será o responsável pela execução, ao vivo, do pão com fermentação natural. Ele revelará segredos e dará dicas importantes para que quem estiver assistindo possa ser um padeiro artesão em casa. O convidado dedica-se à gastronomia desde que deixou ofício de advogado e professor de Direito, em 2010. Ministra cursos na Casa Curitiba Honesta e na Chicago Bakery, empresa que fundou em 2015.

“Em Curitiba e em outras cidades do Estado tem muita gente boa fazendo pão de fermentação natural. Temos todos os elementos necessários para impulsionar isso e valorizar ainda mais o que está sendo feito no Paraná como, por exemplo, a busca por bons insumos. A live vem com o intuito de aproximar as pessoas, cada uma com seu conhecimento”, reforça Santiago.

Já o diretor executivo da Trilhas do Trigo Ltda, Divanildo Carvalho Junior, vai falar sobre a qualidade do trigo do Paraná, os atributos e diferenciais das farinhas segmentadas para a produção de pães de fermentação natural, com a experiência do Projeto Trigo de Origem, da Moageira Irati, na região dos Campos Gerais. O convidado atua há mais de 30 anos no mercado de trigo e derivados, é treinado em panificação na França e Estados Unidos, é Engenheiro de Produção, com MBA em Gestão Estratégica, técnico em Química e padeiro artesão.

Ao final do evento, o pão produzido na live será leiloado, ao vivo, pelo sócio e padeiro chefe do Lucca Cafés Especiais, Eduardo Freire Feliz. Ele faz parte da quinta geração de uma família libanesa, que trabalha há mais de um século com trigo e construiu um dos primeiros moinhos de trigo de Curitiba.

A iniciativa permite ainda que os participantes enviem perguntas aos convidados especiais, através do chat, que serão respondidas logo após o leilão. A live tem participação gratuita e aberta ao público e a inscrição pode ser feita aqui.

Para a consultora do Sebrae/PR, Maria Isabel Guimarães, a live oportuniza que pessoas, de diferentes regiões do país, conheçam o trabalho realizado por profissionais considerados tops no mercado, além dos produtos paranaenses com potencial para Indicação Geográfica, registro que reconhece a reputação, qualidade e características vinculadas a um determinado local, como é o caso do trigo.

“Nosso objetivo também é de fomentar o turismo, pois muitas padarias e cafeterias tornaram-se pontos de encontro, de reuniões e de fazer negócios, principalmente em Curitiba. Apesar da pandemia, muitas estão abertas e atendendo a todos os protocolos de higienização, e são locais de experiência, onde o consumidor pode degustar pães e cafés de qualidade”, cita a consultora.