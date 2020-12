Secretária da Saúde destaca ações voltadas a pessoas com deficiência no Paraná

A Secretária de Estado da Saúde realizou só no ano passado, 4,17 milhões de atendimentos a pessoas com deficiência em todas as regiões do Paraná. A ação é destacada nesta quinta-feira, 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiências. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992, com o objetivo de promover ações voltadas a esta população, enfatizando, principalmente a importância da inserção em diferentes áreas.

No Paraná, segundo dados do IBGE são aproximadamente 2,2 milhões de pessoas com deficiências. O Plano Estadual de Saúde 2020/2023 (PES) organizou os serviços e atendimentos na área que foram nomeados como Linha de Cuidado de Saúde da Pessoa com Deficiência. “A Secretaria da Saúde tem olhar especial de cuidado integral às pessoas com todos os tipos de deficiências, sejam temporárias ou permanentes, progressivas ou estáveis, intermitentes ou contínuas. E a porta de entrada para este cuidado é a Unidade Básica de Saúde”, diz o secretário da Saúde, Beto Preto.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS), a pessoa é avaliada e de acordo com as suas necessidades pode ser direcionada para um dos serviços especializados em reabilitação. “Entre outras ações, os serviços realizam a dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, atendimento multidisciplinar e encaminhamentos para procedimentos de alta complexidade”, explica a chefe da Divisão de Saúde da Pessoas com Deficiência da Secretaria, Aline Jarschel de Oliveira.

APOIO – A Secretaria da Saúde mantém o apoio técnico e financeiro a 262 serviços que atendem pessoas com deficiências em todas as regiões, distribuídos entre as 22 Regionais de Saúde. São escolas, centros de reabilitação e principalmente Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES). Mensalmente são repassados recursos que totalizam R$ 3,8 milhões às instituições.