Secretários debatem ações que estimulem a retomada econômica

Em videoconferência, secretários de Estado debateram nesta quarta-feira (19) ações para implementar programas que estimulem a retomada econômica pela geração de emprego e renda no Paraná.

Participaram do evento online os secretários da Justiça, Família e Trabalho, Mauro Rockenbach; do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge; e do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega.

Uma das ações será o programa de produção social da moradia que proporcionará geração de emprego e renda à população de baixa renda por meio da autogestão na habitação.

O projeto, que está em formatação, consiste em desenvolver ações para que a produção habitacional ou a urbanização de uma área aconteça através do controle da gestão dos recursos públicos e da obra pelos movimentos populares, associações e cooperativas habitacionais.

“A orientação do Governo do Estado é priorizar programas sociais que proporcionem moradia e dignidade através da geração de emprego e renda para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade”, enfatizou Rockenbach.

“Em momentos de crise, é preciso inovar”, disse o secretário do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge. Segundo ele, além de oferecer moradia, o governo quer contribuir também para o acesso ao trabalho, priorizando durante as obras a contratação de pessoas que vão morar nessas casas e que, porventura, estejam desempregadas. “Queremos envolver a população na construção, na oferta de serviços que serão necessários durante as obras e também no uso dos núcleos de convivência que estão sendo planejados. Eles vão ajudar a criar um sentimento de pertencimento e de cooperação”, acrescenta.

O Programa de Produção Social da Moradia é uma iniciativa da Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social (Sudis), que está sendo desenvolvida em conjunto com as Secretarias da Justiça, Família e Trabalho, do Planejamento, e do Desenvolvimento Urbano, com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).