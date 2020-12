Segunda edição de Inovação do Paraná será totalmente online

O Governo do Estado promove, de 7 a 12 de dezembro, a segunda edição da Semana de Inovação do Paraná. Coordenada pela Superintendência Geral de Inovação, vinculada à Casa Civil e com apoio da Celepar, a iniciativa movimenta todo o ecossistema de inovação do Estado.

Neste ano, a semana vai contar com quatro grandes eventos, realizados por instituições parceiras, que vão abordar temas como segurança cibernética, desafios tecnológicos para empresas, soluções resultantes da pandemia, tendências e mudanças no cenário regional e global.

“O papel do Estado é criar sinergia entre empresas, Poder Público e universidades. E é isso o que estamos fazendo ao criar um ambiente especial para disseminar a cultura de inovação, onde o público tem acesso gratuito a conteúdo de alta qualidade oferecido por instituições e profissionais renomados”, afirma o chefe da Casa Civil, Guto Silva.

NOVO FORMATO – A edição deste ano será inteiramente digital, para evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do novo coronavírus.

“2020 é um ano completamente diferente. Tivemos de aprender e adequar a forma como realizamos nossas atividades e traçar novas trajetórias para atingir os objetivos. Esta Semana de Inovação do Paraná é um exemplo disso, é uma experiência de transformação digital em eventos coorporativos”, explica o superintendente geral de inovação, Henrique Domakoski.

Embora tenha mudado o formato, o objetivo é o mesmo da primeira edição, abrir oportunidades de negócios e de atualização para startups, empreendedores, investidores e todos que buscam conhecimento na área de inovação.

Em cinco dias, a Semana de Inovação do Paraná abre acesso gratuito para o público a quatro importantes eventos: MyInova Day, Smart City Session, 2° Cybersec e Viasoft Connect 2020.

MYINOVA DAY- Promovido pela Federação Assespro e Assespro-PR, o MyInova Day vai tratar dos desafios tecnológicos das empresas, tema de impacto para o setor produtivo. Serão debatidas novas tendências e inovações, sua aplicabilidade e retorno em competitividade.

Será o primeiro evento do setor de tecnologia a oferecer uma experiência mais imersiva, habilitando os participantes com seu avatar individual. O MyInova Day será realizado na segunda-feira (7), primeiro dia da Semana de Inovação do Paraná.

SMART CITY SESSION – Nos dias 8 e 9 acontecerá a primeira edição global da Smart City Session inteiramente online, realizada no Brasil, com a chancela da Fira Barcelona, uma das mais importantes empresas organizadoras de feiras da Europa. O evento é realizado pela i-cities.

Especialistas vão falar sobre desafios e soluções que emergiram da crise causada pela pandemia e que podem ajudar a planejar o ano de 2021. Haverá salas de discussão com os convidados, onde, além de seguir o debate, o público também poderá interagir com os palestrantes e demais participantes e realizar ações de networking, matchmaking e reuniões.

2° CYBERSEC- Este será um encontro de especialistas de diversos países em Segurança Cibernética, tema mais do que atual com a intensificação da transferência das atividades econômicas para os meios digitais. O Cybersec, marcado para os dias 9 e 10 de dezembro, é promovido pela Paraná Metrologia e Universidade Livre do Meio Ambiente.

Participam do evento lideranças e especialistas nos campos jurídico, de investimento, seguros e contabilidade, que vão debater ameaças cibernéticas e estratégias eficazes para mitigar riscos.

VIASOFT CONNECT 2020 – O Viasoft Connect 2020, nos dias 10, 11 e 12, encerra a Semana de Inovação do Paraná. Promovido pela empresa Viasoft, o evento de três dias vai atualizar gestores de empresas com novidades, tendências e mudanças no cenário regional e mundial.

Serão 300 horas de conteúdo e mais de 150 palestrantes, com cases de sucesso e informações direcionadas a agronegócio; tecnologia; inteligência comercial e varejo; cidades inteligentes e inovação; gestão de negócios e times; marketing e relacionamento; indústria; logística; startups; e empreendedorismo.

INSCRIÇÕES – As inscrições para todos os eventos da Semana de Inovação do Paraná são gratuitas e devem ser feitas neste SITE. A programação completa, palestrantes e horários também estão disponíveis no endereço.

A Semana de Inovação do Paraná conta com o apoio da Fundação Araucária, Tecpar, Sebrae e Detran/PR.