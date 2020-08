Segurança viabiliza estrutura para veículos apreendidos no estado

O Estado economizará R$ 627 mil por ano com um novo espaço para alocação de veículos recolhidos e que estão em pátios locados pela Polícia Civil da região Oeste do Paraná. O secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, vistoriou um barracão em Medianeira, que pertencia à Receita Federal e que foi repassado à Secretaria para uso da Polícia Civil.

A vistoria, feita nesta quinta-feira (20), teve como objetivo verificar quais adequações o espaço precisará para receber os veículos. A estrutura abrigará veículos de oito pátios da região.

De acordo com a Polícia Civil, mensalmente a instituição arca com um custo de mais de R$ 52,3 mil em aluguel de oito pátios para armazenamento de veículos da região. São dois locais em Matelândia, dois em Medianeira, dois em São Miguel do Iguaçu, um em Céu Azul e outro em Cascavel.

“Estamos trabalhando constantemente para trazer melhorias à área de segurança pública e, por isso, viemos conhecer a Delegacia de Medianeira e um local que era da Receita Federal para checar, in loco, quais adequações precisam ser feitas para que ele possa receber os veículos de pátios locados pela Polícia Civil e, também, que estão em delegacias da região”, destacou o secretário.

Armazenamento

O espaço passará por adaptações e, se preciso, por pequenos reparos. “Nossa ideia é tornar este local apto para ser um pátio de depósito e armazenamento de veículos apreendidos na região em operações policiais, seja por irregularidades ou em ações de cumprimento de mandados”, explicou Marinho.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, o local vai contribuir com uma melhor gestão de recursos públicos. “Nossa intenção é reduzir custos com os aluguéis e melhorar a gestão de veículos que ficam hoje em delegacias e pátios locados na região”, explicou.

Delegacia

A comitiva também esteve na Delegacia de Medianeira. No local, o delegado-chefe, Dênis Giovanny Zortea Merino, apresentou ao secretário o andamento das funções da unidade. “É muito importante que estejamos sempre alinhados e cientes da situação das nossas unidades em questão de produtividade e estrutura, por exemplo”, destacou Marinho.

Presenças

Integraram a comitiva o diretor-geral do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR), delegado Francisco Alberto Caricati; o assessor militar da Secretaria da Segurança Pública, coronel Erich Wagner Osternack; o coordenador do Setor de Engenharia da Secretaria, major Ivan Ricardo Fernandes; e o responsável pela logística de limpeza dos pátios pela Secretaria da Segurança Pública, sargento José Vigilato.