Seguro DPVAT já pagou mais de 27 mil indenizações por morte este ano

O dia 15 de novembro foi de lembrança e reflexão para quem já perdeu um familiar ou amigo em acidentes de trânsito. Instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito completou 25 anos de existência em 2020. E as estatísticas da Seguradora Líder, administradora do consórcio que gere o Seguro DPVAT, reforçam a importância da iniciativa. Somente entre janeiro e outubro deste ano, o Seguro já pagou 27.839 indenizações para beneficiários de vítimas fatais.

Mesmo em um ano atípico, por conta do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19, os números seguem altos e em crescimento. Só de setembro para outubro, os benefícios concedidos para ocorrências envolvendo mortes aumentaram 8%. E os recortes trazem de forma detalhada o cenário dessa tragédia. Neste ano, 51% dos acidentes fatais indenizados pelo Seguro DPVAT envolveram motocicletas, enquanto 34% envolveram automóveis.

Os motoristas dos veículos são a maioria das vítimas, representando 54% do pagamento das indenizações. Já os pedestres foram responsáveis por 28% dos casos, seguidos pelos passageiros, com 18%. Quanto à faixa etária, o maior número de perdas, 40%, se deu justamente no grupo que está no auge da vida economicamente ativa: 25 a 44 anos.

Para o diretor de Operações e T.I. da Seguradora Líder, Iran Porto, as estatísticas são alarmantes e chamam a atenção para a necessidade de ações de conscientização. Ele explica que a divulgação desses números tem por objetivo informar a sociedade para, com isso, contribuir para a melhoria do cenário. “A Seguradora Líder divulga, mensalmente, os dados de indenizações pagas para que eles se tornem insumos para a construção de políticas públicas em prol de um trânsito mais seguro e menos violento no Brasil”.

E foi focada nesse compromisso que, desde setembro, a companhia passou a disponibilizar um painel online para consulta pública com dados de acidentes de trânsito. Na página, é possível encontrar a quantidade dos acidentes registrados e/ou projetados no Brasil entre os anos de 2010 e 2020 e o cruzamento desses números por categoria, cobertura indenizada do Seguro, região do país e estado, além de outros recortes.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito ocorre sempre no terceiro domingo de novembro. A homenagem é uma forma de provocar a reflexão sobre a importância da atitude consciente de motoristas, passageiros e pedestres.

Fatalidades nos estados

Com as maiores frotas nacionais, São Paulo e Minas Gerais lideram os rankings de acidentes de trânsito no país. No acumulado de 2020, os estados registraram 4.179 e 2.767 indenizações pagas por ocorrências envolvendo mortes, respectivamente.

No entanto, proporcionalmente, outros estados também impressionam. Em Alagoas, apesar de um número bem mais baixo de indenizações pagas, 20% do total foram concedidos para beneficiários de vítimas fatais. No Rio de Janeiro, esse número representou 19% e na Bahia, 14%.

Indenizações pagas pela cobertura de morte no país entre janeiro e outubro de 2020:

Sobre o Seguro DPVAT

O DPVAT é um seguro obrigatório de caráter social que protege os mais de 211 milhões de brasileiros em casos de acidentes de trânsito, sem apuração da culpa. Ele pode ser destinado a qualquer cidadão acidentado em território nacional, seja motorista, passageiro ou pedestre, e oferece três tipos de coberturas: morte (valor de R$13.500), invalidez permanente (de R$135 a R$13.500) e reembolso de despesas médicas e suplementares (até R$2.700). A proteção é assegurada por um período de até três anos.