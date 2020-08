Semed apresenta projeto de reforma e ampliação do Cmei Castelinho

Representantes da comunidade escolar do Cmei Castelinho, do Bairro Interlagos, conheceram hoje (19) o projeto de reforma e ampliação da unidade. A proposta foi apresentada pela secretária de Educação, Marcia Baldini, juntamente com o engenheiro Tiago Alves Cardoso e a arquiteta Amanda Luisa, do setor de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Além da reforma completa da atual estrutura, com nova organização dos espaços, a unidade escolar também receberá um novo bloco, que será construído em um terreno ao lado do Cmei. A intervenção vai permitir a ampliação do atendimento de zero a três anos na região do bairro Interlagos, sendo que a capacidade de atendimento do Cmei Castelinho, que atualmente conta com 83 alunos matriculados, poderá mais que dobrar.

A secretária Marcia Baldini falou da satisfação de poder apresentar o projeto de uma obra tão esperada, lembrou que apesar da necessidade antiga apontada pela comunidade escolar, foi necessário priorizar outras unidades que se encontravam em condições ainda mais precárias. “A Secretaria de Educação precisou trabalhar elencando as unidades que mais precisavam de reforma, mas agora chegou a vez de vocês. O próximo ano vai ser um ano de bastante sacrifício, pois vocês terão que atender enquanto a obra segue, já que é uma obra que vai demandar um tempo maior, mas vai valer a pena o esforço!”.

O engenheiro Tiago também justificou que as condições estruturais do prédio não tornavam viáveis pequenas reformas, por isso foi necessário que a comunidade escolar esperasse um pouco mais para que pudessem ser contemplados com um grande investimento. Segundo ele, a expectativa é que até o final de setembro o projeto já possa ser encaminhado para a licitação e a obra iniciada ainda este ano. “Com a aprovação da comunidade escolar, o Setor de Infraestrutura poderá dar sequência aos projetos complementares e outros trâmites para ser encaminhado para licitação”.

A diretora do Cmei Castelinho, Emanoela Regina Tomas Pozzobom, conta que a espera pela reforma é antiga para ela, que já está na unidade há 10 anos. “É um sonho antigo de quem está lá dentro e da comunidade, e agora vai se realizar. A gente esperou tanto, cobrou bastante e não dava nem pra acreditar, mas agora vai!”.

A etapa de orçamentos ainda não foi concluída, mas o Setor de Infraestrutura estima que a reforma e ampliação da unidade terá um investimento superior a R$ 2 milhões e deverá ser executada em cerca de 12 meses.