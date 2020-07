Seminário online discute caminhos do Design na capital paranaense

O Sebrae/PR, em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, o Comitê Gestor do Selo Curitiba Cidade do Design e diversas instituições nacionais e internacionais, promove o Seminário Foresight – Curitiba Cidade do Design. O evento online será na próxima quinta-feira (30), das 10 às 14 horas, e debaterá seis temas estratégicos ao Design enquanto propulsor da competitividade e agregador de conhecimento transversal em setores industriais.

“Estamos realizando este estudo de previsão de cenário tecnológico para a valorização do design em Curitiba como cidade referência na produção criativa e qualidade dos profissionais designers. No final deste ano, a partir dos estudos que estamos fazendo, iremos apresentar um Plano de Inovação para o Design Industrial de Curitiba”, comenta a coordenadora estadual de projetos para a indústria e construção civil do Sebrae/PR, Adriana Kallinowski.

O projeto levará em consideração a competitividade empresarial por meio do design como elemento transversal em diferentes cadeias produtivas, como Food Design; Health Design; Digital Technology; Chemical Design and New Material; Manufactory Design; Biotechnology Design; e Design Services. Para o ciclo de debates, o seminário contará com o diretor-geral da Cosmob Itália, Alesio Gnaccarini, o CEO da Conect Consultoria Internacional, Emilio Beltrami, além do ponto focal de Curitiba para a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Guilherme Zuchetti.

“Como parte da Rede de Cidades Criativas da Unesco, acreditamos no design como elemento estratégico para a inovação e geração de renda. Nesse sentido, a parceria com o Sebrae é um fator chave, que une as empresas ao setor público e às universidades. É um trabalho virtuoso, que contribuiu para o aprimoramento de todos os elos da cadeia produtiva e potencializa Curitiba como referência na área do design, atraindo novos empreendedores e movimentando a economia local. O Foresight é um projeto muito ousado e um marco para o design em Curitiba”, sinaliza Guilherme.

O seminário tem como objetivo apresentar a Rede de Cidades Criativas da Unesco, na qual Curitiba é membro como “Cidade do Design”, bem como o Projeto Foresight. Esta iniciativa visa a abordagem de inteligência empresarial utilizada na definição de cenários tecnológicos que fomentam a transferência de conhecimento do ecossistema de inovação presente no território.

Além disso, o seminário também irá valorizar as iniciativas locais e haverá aplicação de um questionário de Índice de Acordo. “O objetivo do trabalho é traçar ações com a utilização do design como fator de valorização e melhorias da produção econômica local, partindo da uma análise de benchmarking para definir os temas estratégicos a serem trabalhados nas verticais do design. A partir dos resultados serão identificadas as verticais de atuação do projeto envolvendo a governança na elaboração do plano de inovação do design”, comenta Emilio Beltrami.

O Seminário é destinado a designers, escritórios de projetos da área e empresas que trabalham e utilizam o design como fator competitivo. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site do evento.

Curitiba Cidade do Design

A capital paranaense é membro, desde 2014, da Rede de Cidades Criativas. A iniciativa da Unesco é dividida em sete categorias: artesanato, cinema, gastronomia, literatura, artes midiáticas, música e design – a qual Curitiba integra –, e foi criada com a proposta de reforçar a cooperação entre cidades que reconhecem a criatividade como fator estratégico para o desenvolvimento sustentável. Atualmente 246 cidades participam da iniciativa, dez delas no Brasil.