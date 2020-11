Senai no Paraná: conquista segundo ouro na etapa nacional da WorldSkills

O egresso em Técnico em Mecânica, João Alexandre Caroleski Fogaça, é o primeiro colocado do Brasil na modalidade Modelagem de Protótipos na Seletiva WorldSkills, maior competição de ensino profissional do mundo. “É gratificante receber tal premiação. Para mim, representa que todo o tempo dedicado e todas as escolhas que tomei até então valeram a pena”, comemora o jovem.

João Alexandre foi convidado pelo Sistema Fiep para representar o estado na WorldSkills e contou com o treinamento do Senai e muito apoio da família. E a pandemia da Covid-19 não parou o ritmo de treinamento, muito pelo contrário. “O treinamento foi ainda mais intenso. Com o auxílio da Unidade Afonso Pena, diversos equipamentos foram levados para minha casa, assim eu consegui realizar treinamentos manuais, pintura, acabamento, entre outros treinos, com tais ferramentas. Então, pude começar a treinar mais cedo no dia, e encerar mais tarde”, conta.

Este foi o segundo ouro de um estudante do Senai no Paraná, e terceiro pódio da instituição nesta etapa nacional. A instituição participará de mais 25 provas. “Como delegado técnico, tenho muito orgulho de trabalhar com uma equipe que se dedica, se entrega e demonstra muito amor pelo que faz. Os representantes do Paraná estão se preparando muito. Oferecemos apoio profissional, coach, aproximação com a família e uma infraestrutura de ponta, com um plano de ação de treinamento de 8h por dia. Este resultado reflete, além do talento do João, o trabalho de uma equipe muito dedicada”, afirma Marcos Pires, delegado técnico da equipe paranaense.

Em 2021, ainda haverá uma seletiva antes da decisão final do competidor que representará o Brasil mundialmente, para a etapa internacional em Shanghai, na China. Então, João afirma que o treinamento não para: “As minhas expectativas são de estender ainda mais minhas habilidades, para entregar um projeto teste ainda melhor”.

SOBRE O SISTEMA FIEP

O Sistema Fiep é composto pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As instituições trabalham integradas em prol do desenvolvimento industrial. Com linhas de atuação complementares, realizam a interlocução com instâncias do poder público, estimulam o fomento de negócios nacionais e internacionais, a competitividade, a inovação, a tecnologia e a adoção de práticas sustentáveis, e oferecem serviços voltados à segurança e saúde dos trabalhadores, à educação básica de crianças, jovens e adultos, à formação e aperfeiçoamento profissional, à formação de nível superior, além de capacitação executiva.