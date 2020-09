Serviço Social da Unioeste promove Campanha Garra pela vida

O Programa Casulo Sócio Tecnológico de Gestão e Inovação Social, atividade de extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio do curso de Serviço Social do Campus de Toledo, vai promover nos dias 22, 24 e 28 de setembro a II Campanha Garra pela vida – Setembro Amarelo 2020. As inscrições são gratuitas e por meio do preenchimento do formulário: clique aqui.

A ação tem como objetivo fornecer serviços de apoio por meio do processo de aconselhamento sócio existencial às pessoas que necessitam de auxílio em determinados momentos. E durante o evento, serão realizadas atividade voltadas para dar informação e formação e suporte adequado para o cuidado dessa situação.

Programação

No dia 22, das 19h30 às 21h, será promovido o minicurso “Ideação e tentativa de suicídio – modos de ajudar e prevenir: sabendo ser um amigo girassol”. Já no dia 24, às 15h, será realizada palestra sobre “O guerreiro filosofo e o médico terapeuta de almas: lições da filosofia estoica e da logoterapia para o afrontamento de situações trágicas da vida”, com o professor Dr. Edson Marques Oliveira, coordenador do Projeto Garra pela Vida.

E no dia 28, às 15h, será feito o “Círculo Dialógico: Exercícios Espirituais Filosóficos como estratégia de prevenção a ideação suicida e ao sofrimento emocional”.