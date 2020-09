Sesi promove webinar sobre liderança em tempos de crise

Com a crise sanitária e as mudanças nas relações de trabalho, o papel do líder dentro das empresas teve sua importância reforçada. Afinal, é normalmente o gestor que apoia, passa segurança e ajuda a motivar a equipe, seja no trabalho a distância ou presencial. Entendendo a importância do tema, o Centro de Inovação Sesi em Longevidade e Produtividade promove o webinar “Liderança em tempos de crise: A importância de influenciar positivamente a sua equipe”.

Aberta ao público em geral, a palestra online tem a proposta de incentivar os líderes a atuarem como agentes transformadores dentro das indústrias, oferecendo dicas e caminhos para motivar e guiar os colaboradores, sobretudo nos momentos mais difíceis. O webinar contará com a participação de Maria Carolina de Castro Leal, consultora de negócios do CIS, e Henrique Bueno, especialista em felicidade e CEO e fundador do Wholebeing Institute no Brasil.

O evento é gratuito e será transmitido no dia 10 de setembro, às 11h, no Canal da Indústria no YouTube. Os interessados podem se inscrever pelo site: http://bit.ly/CISlideranca.

Sobre o Centro de Inovação Sesi em Longevidade e Produtividade

O Centro de Inovação Sesi em Longevidade e Produtividade faz parte de uma rede de nove centros distribuídos pelo país. As unidades de pesquisa aplicada do Sesi foram criadas em 2017 para melhorar o ambiente de trabalho, a saúde e segurança dos trabalhadores e a produtividade das empresas. No Paraná, o CIS é um dos vários serviços oferecidos pelo Sistema Fiep para a indústria. Com foco na longevidade e na produtividade, o CIS tem o objetivo de realizar estudos, pesquisas e desenvolver produtos e serviços para a indústria nacional, relacionados às mudanças que estão ocorrendo no perfil demográfico da população brasileira e suas consequências na força de trabalho. Mais informações no site http://longevidade.ind.br/.

Sobre o Sistema Fiep

O Sistema Fiep é composto pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As instituições trabalham integradas em prol do desenvolvimento industrial. Com linhas de atuação complementares, realizam a interlocução com instâncias do poder público, estimulam o fomento de negócios nacionais e internacionais, a competitividade, a inovação, a tecnologia e a adoção de práticas sustentáveis, e oferecem serviços voltados à segurança e saúde dos trabalhadores, à educação básica de crianças, jovens e adultos, à formação e aperfeiçoamento profissional, à formação de nível superior, além de capacitação executiva. Sistema Fiep: nosso i é de indústria.